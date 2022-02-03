wewillROCyou: Губерниев призвал усилить поддержку российских олимпийцев, лишённых гимна

Фрагмент нового выпуска шоу "Дайте сказать" с Дмитрием Губерниевым © LIFE

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев с нетерпением ждёт возвращения флага и гимна России нашим спортсменам на крупных стартах, в том числе на Олимпийских играх. Об этом он рассказал в новом выпуске шоу "Дайте сказать". По его словам, в нынешних условиях нужно поддерживать наших спортсменов как никогда, чтобы они ощущали, что за их спинами — целая страна. То же ощущение раньше им дарили звуки Государственного гимна РФ в момент награждения на пьедестале.

"Смотрите, что такое гимн для спортсмена! Это квинтэссенция, понимаете? Человек занимается спортом, чтобы победить, чтобы стоять на пьедестале почёта. И самый большой кайф, когда ты слышишь гимн. У нас этой возможности нет, но мы понимаем прекрасно, что мы отстояли, скажем, эмблему триколора Олимпийского комитета России, Чайковский — он великолепен, сами по себе уже привыкают люди. Но самое главное, что ты стоишь на пьедестале почёта, и я понимаю прекрасно, что чувствуют спортсмены, когда, ну вот знаете, высокопарно выражаясь, дыхание родины и всё такое прочее. Энергетическая составляющая — она ощущается очень здорово, поэтому должна быть квинтэссенция, понимаете", — рассуждает он.

По словам Губерниева, надо поддерживать всех, кто поднимется на пьедестал, а тех, кто не поднимется, надо поддерживать ещё сильнее, ведь эти люди, по его убеждению, делают максимум для этого.

"Давайте пошлём "лайк", давайте напишем "молодец", давайте поддержим, давайте сделаем флешмоб, давайте просто отправим восклицательный знак там и сердечко лыжнице нашей, не знаю, биатлонисту, конькобежцу, всем остальным — вот это очень важно", — отметил гость нового выпуска "Дайте сказать".

Губерниев упомянул и набирающий популярность флешмоб #wewillROCyou в поддержку российских олимпийцев.

"Любая движуха — это здорово", — отметил он.