"Достать частичку мозга через нос": Губерниев пожаловался на "беспощадное" тестирование на коронавирус в Пекине
По словам известного комментатора, китайские власти очень строго относятся к антиковидным ограничениям. Речь об этом зашла в новом выпуске шоу "Дайте сказать".
Дмитрий Губерниев в шоу "Дайте сказать" Фото © LIFE
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о "беспощадном" подходе китайцев к тестированию на коронавирус. По его словам, пройти через проверку "с пристрастием" неоднократно придётся каждому спортсмену, тренеру, члену делегации и журналисту в олимпийском Пекине.
Фрагмент нового выпуска шоу "Дайте сказать" с Дмитрием Губерниевым © LIFE
"Тесты в Китае — это уже чудовищная история. Я думал, что самое чудовищное — в Германии, когда тебе залезают в нос ну вплоть до головного мозга иногда, это было на лыжах в прошлом году на чемпионате мира. То есть некоторые девушки, почему-то даже не мужики, а кто там они — медбратья, врачи и так далее, а кровожадные немецкие женщины. Они же не просто туда запихнуть — нет, а надо же ещё, знаете, повернуть и ещё на какое то время оставить. Говорят, в Китае — там то есть до крови, понимаете, просто достать частичку мозга через нос. Но всё это нам тоже предстоит проходить", — посетовал комментатор в новом выпуске шоу "Дайте сказать".
По словам Губерниева, китайские власти очень строго относятся и к коронавирусным ограничениям. К примеру, выйти на улицу и прогуляться в одиночестве без маски получится. Такие же правила действовали и на Олимпийский играх в Токио.
"Местные мне рассказывали, что детей на уроках физкультуры заставляли в масках даже бегать. А жара несусветная, дети начали даже в обморок падать. Но нация дисциплинированная и практика показывает, что здесь лучше пере-, чем недо- ", — отметил он.
Напомним, что Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. В окончательный состав нашей команды попало 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и побороться за место в тройке общекомандного зачёта. Лайф уже рассказывал, в каких условиях будут жить спортсмены на Олимпиаде в Пекине.
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