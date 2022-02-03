"Достать частичку мозга через нос": Губерниев пожаловался на "беспощадное" тестирование на коронавирус в Пекине

"Тесты в Китае — это уже чудовищная история. Я думал, что самое чудовищное — в Германии, когда тебе залезают в нос ну вплоть до головного мозга иногда, это было на лыжах в прошлом году на чемпионате мира. То есть некоторые девушки, почему-то даже не мужики, а кто там они — медбратья, врачи и так далее, а кровожадные немецкие женщины. Они же не просто туда запихнуть — нет, а надо же ещё, знаете, повернуть и ещё на какое то время оставить. Говорят, в Китае — там то есть до крови, понимаете, просто достать частичку мозга через нос. Но всё это нам тоже предстоит проходить", — посетовал комментатор в новом выпуске шоу "Дайте сказать".