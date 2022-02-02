"Омикрон" открыл Европу: ЕС начинает снимать ограничительные меры, но не думает о последствиях Европейские страны рискуют закрыться навсегда. Всему виной — желание угодить населению. 2 февраля, 14:37 Француженка в медицинской маске и перчатках в Париже, Франция. Фото © Getty Images / Pascal Le Segretain

Европейские страны начали ослаблять ограничения, введённые в связи с распространением коронавируса. И это несмотря на то, что каждый день количество инфицированных увеличивается. Полностью освободилась от них Дания. Власти королевства рассчитывают на два фактора: высокий уровень иммунизации населения и лёгкость протекания болезни при заражении штаммом "омикрон". Важно отметить, что заболеваемость в Дании то растёт, то уменьшается. Так, 28 января зафиксировали почти 54 тысячи новых заболевших, 30 января — свыше 36 тысяч человек оказались больными, а 1 февраля у 46 тысяч датчан тесты на коронавирус положительные. Часть ограничений сняли Великобритания, Ирландия, Нидерланды, Франция, Австрия и Финляндия. Эксперты считают, что это может быть не вопрос заботы о населении, а чисто политические манёвры, которые закончатся ростом числа заболевших.

Дания почти вернулась во времена, когда не было пандемии. Теперь в стране не видят смысла в масках. Даже CoViD-паспорта не нужны. График работы баров и ресторанов не ограничен. Остались только некоторые ограничения для прибывающих в страну.

— Мы прощаемся с ограничениями, и добро пожаловать в ту жизнь, которую мы знали до коронавируса, — сказала премьер-министр Метте Фредериксен.

Страны, снимающие коронавирусные ограничения.

Острова без ограничений

Власти Великобритании и Ирландии не решились снимать ограничения полностью, но сильно их ослабили. Подданным её величества более не надо носить маски в помещениях и транспорте. Кроме того, им не требуется сертификат о вакцинации при походе в бары и на массовые мероприятия. Рекомендация о переводе сотрудников на дистанционный формат тоже не работает.

Ресторан в Копенгагене, Дания. Фото © Getty Images / Ole Jensen

Ирландцы пока не смогут дышать без масок в общественном транспорте и магазинах, но ходить в рестораны и кафе в том режиме, который был до коронавируса, им позволили. Если же человек заболеет, то ему нужно будет уйти на самоизоляцию. Примечательно, что ограничения сняли 22 января. В этот день было зафиксировано 6689 новых заражений, а 31 января уже 13 363.

Ограниченная монархия

Нидерланды тоже сняли ограничения по коронавирусу, но не полностью. С 15 января Нидерланды разрешили работу магазинам, фитнес-центрам и парикмахерским. Закрытыми остались бары, рестораны и музеи. Это вызвало протесты. Власти королевства услышали граждан и уже 26 января дали открыться общепиту, кинотеатрам и культурным заведениям. Массовые мероприятия ограничены количеством собравшихся – 1250 человек. Послабления произошли на фоне роста числа заболевших. 26 января новых инфицированных было 59 тысяч, а 1 февраля — 106 тысяч новых случаев коронавируса.

Пятая республика

Послабления во Франции связывают с желанием Эмманюэля Макрона прибавить несколько пунктов в падающем рейтинге. Обязательное ношение медицинских масок на улице и ограничение количества участников массовых мероприятий отменили с 2 февраля. Уже через две недели откроют ночные клубы. Интересно, что в Пятой республике 31 января выявили 88 тысяч новых заболевших, а 1 февраля — уже 414 тысяч.

Без ограничений в передвижении

Австрия решила снимать ограничения с 5 февраля. С этого дня магазины и рестораны смогут работать до наступления новых суток. 12 февраля снимается запрет на посещение магазинов тем, кто не вакцинирован. 19 февраля невакцинированным разрешат заходить в кафе, но только при наличии отрицательного теста.

Марш протестующих против карантина и вакцинации в Вене, 4 декабря 2021 года. Фото © Getty Images / Michael Gruber

Северный сосед

Финляндия с 1 февраля увеличила время работы ресторанов. При этом премьер-министр Санна Марин обмолвилась, что ограничения могут быть сняты полностью и для всех. Правительство её поддерживает, если верить министру по вопросам социального обеспечения и здравоохранения Ханне Сарккинен.

Возврат в ковид

Кому-то, может, и нравится, что снимают ограничения, но нужно учесть, что их и ранее послабляли, а потом опять ужесточали. Например, ещё в апреле 2020 года в Австрии открыли парки и магазины, а в мае — рестораны и отели. Потом опять пришлось всё закрывать. Власти Франции тоже ослабляли, но чуть позже ограничения возвращали, этому способствовало увеличение числа заболевших. Сейчас же расчёт идёт на то, что "омикрон" будет протекать легче.

Ведущий научный сотрудник НИИ физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского МГУ, кандидат биологических наук Максим Скулачев, комментируя эти действия европейских властей, отметил, что "омикрон" легче перенесут те, кто вакцинировался.

— В этих странах будет высокая заболеваемость. Заразность "омикрона" даёт понять, что мягкие меры против него не работают, — сказал специалист.

Биофизик Игорь Артюхов призвал обратить внимание на иммунный статус населения стран. Он признал, что заболеваемость остаётся высокой, но при этом смертность низкая. Эксперт считает, что ограничения могут вернуться.

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков пояснил, что в западных странах изучают настроения населения и делают из этого выводы. В пример он привёл Великобританию, где через два года парламентские выборы.

— Борис Джонсон начинает набирать очки. Ранняя отмена ограничений даёт ему огромное количество бонусов для последующих выборов, — пояснил Волчков.

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