Какие законы против атак бродячих собак готовит Госдума Оглавление Какие изменения готовят депутаты Неприютный закон Мнение зоозащитников Как избежать нападения собак В России вновь бродячие псы атакуют людей. Госдума обещает опубликовать свои предложения в феврале. Кроме поддержки приютов, усиления ответственности чиновников, будут штрафовать владельцев животных. 7418 7418 Фото © Shutterstock

В посёлке Домна Читинского района Забайкальского края свора собак убила семилетнюю девочку, которая возвращалась из школы. В Астраханской области жертвой собак стал 58-летний мужчина. На неделе стаи собак атаковали людей в Мордовии и Уфе. К счастью, там гибели удалось избежать. Сразу же после трагедии в Домне председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратился к Госдуме с просьбой принять необходимые законы, чтобы разобраться с этой проблемой. По данным экспертов, ежегодно в России от укусов собак страдают порядка 250 тысяч человек, из них 25% — дети. Законодатели планируют наказывать владельцев брошенных собак штрафом в 30 тысяч рублей, поскольку треть стаи уличных животных, по статистике, составляют бывшие домашние питомцы, усилить грантовую поддержку зоозащитников, реализовать программу льготной стерилизации и ряд других.

Какие изменения готовят депутаты

Депутаты Госдумы во время пленарного заседания. Фото © ТАСС / EPA / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам подготовить обращение к генеральному прокурору Игорю Краснову по проблеме нападения бродячих собак на людей. По словам спикера, с глав муниципалитетов и полиции ответственность за произошедшее "никто не снимал". Помимо того, он сообщил, что необходимы изменения в закон для организации гуманной, цивилизованной формы обращения с животными, для создания приютов, стерилизации собак и кошек, грантовой поддержки зоозащитников. Сейчас идёт выработка конкретных изменений в закон.

— В адрес рабочей группы, созданной несколько дней назад, уже поступило порядка 30 тысяч обращений от общественности, биологов, экспертов. Полностью обработан этот массив будет уже в феврале. Однако уже сейчас очевидны самые приоритетные предложения. Среди них — строительство новых приютов как муниципальных, так и волонтёрских, разумеется, при господдержке; ужесточение ответственности чиновников. Мы видим, как что-то начали делать по безнадзорным животным только после того, как произошла трагедия в Забайкалье. При этом и в Чите, и в Астрахани, и в Сочи было очевидно, что ситуация с контролем безнадзорных животных далека от совершенства. Так, в Забайкалье подрядчик, который работал по безнадзорным животным, находился в Иркутске, — сказал Лайфу зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Ещё одна мера, по словам депутата, — это штрафы. Ответственность должна быть усилена "и в другую сторону, в отношении собственников животных". Многие бродячие собаки появились на улице из-за безответственности владельцев. Часто животное выбрасывают на улицу, или же оно бесконтрольно гуляет. В этой связи сейчас рассматривается предложение по поправкам к Кодексу об административных правонарушениях по увеличению штрафов за нарушение общих требований к содержанию животных до 30 тысяч рублей.

— Сейчас Госдума тесно сотрудничает со специалистами Минсельхоза РФ по выработке поправок в закон. На заседаниях рабочей группы обсуждается тема дополнительной поддержки регионов для активизации отлова и идентификации животных. Известно, что в стаях собак до 30% — собаки с хозяевами. Также разрабатывается программа льготной стерилизации животных. Ведь сейчас далеко не у всех есть средства на проведение такой операции, — говорит Владимир Бурматов.

Неприютный закон

Приют для бездомных собак и кошек. Фото © Агентство "Москва" / Никеричев Андрей

Ещё одна трудность — законодательно усложнённый статус приютов для животных. Сфера надзора за животными регулируется принятым в 2018 году Федеральным законом № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Согласно положениям закона, животные без владельцев подлежат отлову и немедленной передаче в приюты для животных, которые могут быть государственными, муниципальными, а также частными. Положение об обязательной передаче отловленных животных без владельцев в приюты вступило в силу с 1 января 2020 года.

Пунктом 2 статьи 16 498-ФЗ предусмотрено, что приюты для животных размещаются в специально предназначенных для этого зданиях, строениях, сооружениях. Эта норма не имеет исключений и означает, что владелец приюта, в котором содержится даже небольшое количество кошек или собак мелких пород, для продолжения деятельности должен будет построить, купить или арендовать отдельно стоящее здание или сооружение специального назначения.

В результате государственные приюты для животных в большинстве российских регионов отсутствуют, а частные вынуждены закрываться из-за невозможности соответствовать предъявляемым законом требованиям, что уже приводит к неконтролируемому размножению и резкому росту численности бездомных животных.

Мнение зоозащитников

Бездомные собаки на одной из улиц города. Фото © ТАСС / Лев Федосеев

О том, что действующий 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными" в нынешнем виде не решает возникшей проблемы, говорят и зоозащитники.

— Прежде всего действующее законодательство предусматривает один метод борьбы с безнадзорностью: отлов, стерилизация, вакцинация и возврат в места обитания, — говорит президент Центра правовой зоозащиты Светлана Ильинская. — Отстрел или эвтаназия, кроме случаев, когда животное агрессивно, невозможен.

По словам эксперта, обращение к мировому опыту, к опыту тех стран, которые решили вопрос с безнадзорными животными, например Германии, показывает, что там в законодательство включены и беспрекословно выполняются следующие положения: запрет на нахождение безнадзорных животных на всех территориях – городских или природных. Животных отлавливают и содержат в приютах, пока ищут хозяев.

— Находят — хорошо. Не находят — животное гуманно усыпляется, — говорит Светлана Ильинская. — На природных территориях проводится отстрел животных, так как собаки и кошки угрожают фауне. И, как следствие, проблема решается. Одной стерилизацией, без отстрела и эвтаназии, проблемы не решить. Ловцы никогда не отлавливают всю стаю, а собаки, которые избежали отлова в первый раз, становятся более осторожными.

В то же время возврат в городскую среду стерилизованных собак вопроса безопасности тоже не решает. Специалисты отмечают то, что стерилизованные суки, например, становятся более агрессивными и опасными. А значит, решать проблему нужно по-другому, говорит президент Центра правовой зоозащиты. Один из действенных путей решения проблемы с безнадзорными животными — усиление ответственности собственников. Об этом Лайфу рассказала Елена Полиенко, директор фонда "Ласковый зверь".

— Законодательство должно быть нацелено на то, чтобы выработать ответственное отношение к животным. В этой сфере есть люди, которые приходят заработать на животных. И вот отсюда — проданные "не тем людям" щенята-котята, которые вскоре подрастают и оказываются на улице, передержки, ощутимую часть питомцев которых или усыпляют, или, опять же, отправляют на улицу. Значительная часть бродячих собак на самом деле имеют хозяев и находятся на "свободном выгуле", — объясняет Полиенко.

Зоозащитник с многолетним стажем недоумевает: "Мы видим полную безответственность обеих сторон — как властей, так и собственников животных. Безответственность в этой сфере везде. Вот в Москве построены большие приюты на три тысячи собак, которые стоили много денег. Но оказалось, что проблема не решается. Нужны маленькие приюты, работающие по своему району по поиску хозяев каждому животному. Тогда и результат будет".

По словам Елены Полиенко, существующая система априори не способна решить проблему. "Попробуйте позвонить в службу отлова и сказать, что у вас в подъезде щенок или котята, — говорит она. — Думаете, к вам приедут? Расскажут, что мест в приюте нет, людей нет, ехать некому. Будут делать всё, чтобы не ехать на вызов".

Сейчас же, после произошедшей трагедии, Елена Полиенко не ждёт, что ситуация изменится в лучшую сторону: "Гуманизма ждать не стоит — будет массовый отстрел в регионах, где произошли нападения собак, или будут без малейшего разбора потравлены животные". Зоозащитник уверена: закон необходимо изменить в сторону обязательной идентификации животных, в частности чипирования, роста ответственности собственников.

Кинолог с собакой на территории учебного полигона кинологического центра УВД на Московском метрополитене. Фото © ТАСС / Игорь Генералов

— В первую очередь должна появиться единая база учёта всех животных, которая будет содержать полноценные систематизированные данные, — поддерживает коллег президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. — Благодаря этому станет очевидным общее количество животных и можно будет уже обстоятельно говорить о других важных вопросах — проблеме бездомных животных, организации приютов и системы контроля за их содержанием, а также о построении системы ответственного владения животными, контроле за соблюдением правил их содержания.

Выполнение закона должно стать главным руководством к действию для всех, кто отвечает за бездомных собак на улице, уверен Владимир Голубев: "За соблюдением грамотных и слаженных действий должны обязательно следить, чтобы эта цепочка от сигнала о бездомной собаке или стае заканчивалась отловом, помещением собак в приют, стерилизацией, вакцинацией с последующим разрешением судьбы конкретной собаки. Возможно, усиленный контроль в этой сфере также поможет решить проблему".

Как избежать нападения собак

По словам кинолога, агрессии собак учёные давно нашли объяснение. Чаще всего причина нападения бездомных собак — это нарушение границ территории, где приживается и кормится стая. В большинстве случаев, если человек не ведёт себя агрессивно, не издаёт громких пугающих звуков, не начинает убегать от собак, стая просто постарается не замечать его.

Агрессивные реакции могут быть связаны с половым поведением, иерархией в стае, охраной территории, на которой живёт и кормится стая, защитой найденного корма, охраной потомства. Также злобу может вызвать пугающее и угрожающее животным поведение человека: в ситуациях когда они не могут избежать встречи, тоже могут напасть, особенно тогда, когда человек оказался неожиданно слишком близко, говорит Владимир Голубев.

Специалист дал советы, как не стать жертвой бродячих собак. В первую очередь, если вы встретили бездомную собаку или стаю либо знаете о местах, где они обитают, обязательно сообщите об этом в органы местного самоуправления с просьбой отловить и поместить их в приют.

Никогда не подкармливайте и не обустраивайте жилища таким собакам, этими действиями вы создаёте опасность для вас и окружающих. Собаки начнут считать это место своей территорией и могут проявлять агрессию к тем, кто случайно к ним наведается.

Если вы вдруг встретили стаю бездомных собак, старайтесь не обращать на них внимания и не привлекать их внимание к себе: медленно отдаляйтесь с территории, на которой они живут и кормятся: именно на этих территориях они чаще всего нападают.

Не проявляйте агрессию, не нужно провоцировать собак, не прогоняйте их, не размахивайте руками, издавая громкие звуки, и не начинайте убегать. Важно сохранять спокойствие и не показывать свой страх, даже если это сложно сделать в сложившейся ситуации. Если стая облаивает, стойте спокойно до тех пор, пока собаки успокоятся, а затем плавно уходите с их территории, не поворачиваясь к животным спиной.

Авторы Сергей Данилов