В особняке депутата бродячих псов нет: Куда в Астрахани дели десятки миллионов, выделенные на борьбу с собаками-людоедами В Астрахани собаки в очередной раз загрызли человека. Год назад на решение проблемы выделили 38 млн рублей. Курировал вопрос председатель местных депутатов. Что произошло с деньгами? 27 января, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © Facebook / astrduma / Oleg Zhirnov

Растерзали по дороге на работу

26 января на территории гаражного кооператива "Энергетик" в Астрахани стая насмерть загрызла 58-летнего Николая Владимировича. Погибший ремонтировал лодки в пригородном селе, выходил из дома рано утром и в условленном месте встречался с товарищами, чтобы вместе пройти опасный путь до работы.

— Они собирались втроём, чтобы не по одному идти, потому что нападения уже были. То одна собака огромная на него прыгала, то другие. Там псов, наверное, под 50 было! — плачет вдова Николая Владимировича Марина.

В день трагедии рабочий отстал от приятелей, чтобы зайти в банк. Сказал им, что догонит. Обычно ему удавалось отпугнуть стаю, но не в этот раз.

По словам астраханцев, пустырь, где погиб несчастный, — это собачье дикое царство со своим укладом, где человеку не рады. Вокруг камыши, трубы и десятки псов всех мастей и размеров. Год назад недалеко уже находили обглоданный труп пенсионера. Люди там стараются лишний раз не выходить из машины.

И всё это происходит недалеко от жилых массивов города. Если идти наперерез через рельсы, то до оживлённой улицы Звёздной около километра. Собаки преодолевают такое расстояние за пять минут.





— Стая с гаражей постоянно караулит около магазина "Тройка". Выходишь, а голодные животные готовы сумку вырвать из рук, — жалуется Лайфу жительница района "Юго-Восток – 3".

Другой житель "Трёшки" признаётся, что люди дошли "до ручки". Периодически по ночам слышны стрельба из ружья и жалобный вой.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели местного жителя в результате нападения бездомных собак по статье 293 УК РФ (халатность). Обвиняемых пока нет.

Деньги есть, но будем ждать

Год назад о катастрофе с бродячими собаками в Астрахани уже кричали на всех федеральных каналах. Тоже возбуждалось уголовное дело. Это было, когда нашли обглоданный труп пенсионера в тех же камышах.

— Свыше двух с половиной тысяч бродячих собак планируется отловить в течение 2021 года в Астрахани, финансирование составит не менее 38 миллионов рублей, — заявил тогда председатель городской думы Игорь Седов. По его словам, хорошо показывают себя договоры с частными компаниями. За пять дней уже 200 отловленных животных. Вопрос поставлен на контроль депутатов.

— Нужно больше времени, чтобы добавить посадочных мест ещё на 300 особей. Если мы сейчас найдём помещение, которое соответствует параметрам по законодательству, тогда можем продолжить эти работы, — говорил подрядчик, ипэшник Валерий Руссков.

Впрочем, чиновники подчёркивали, что отлов, чипирование и стерилизация не означают, что собаки исчезнут с улиц города. Через 25 дней передержки животных возвращают в естественную среду обитания. Эффект от процедур будет заметен спустя время. Это, как утверждал региональный министр сельского хозяйства Руслан Пашаев, необходимо донести до астраханцев.

— На данный момент мы со службой ветеринарии подготовили достаточно объёмную брошюру, в рамках которой разъясним основные принципы обращения с бездомными животными, — сказал министр.

От имения до банкротства не зарекайся

Игорь Седов — председатель Астраханской думы, заявивший о выделении 38 миллионов рублей на отлов собак, — живёт с женой и сыном в селе Началово на реке Болда. У семьи большое имение на улице Цветочной, 1 и 3. Площадь — 40 соток. Высокие стены, ландшафтный сад, паркинг и огромный дом. У Лайфа есть основания полагать, что в нарушение земельного законодательства здание может не стоять на кадастровом учёте, хотя построено давно. Таким образом, это капитальное строение, возможно, не облагается налогом и не декларируется.

Особняк, где живёт депутат Игорь Седов с родственниками.

Игорь Седов стал председателем городской думы в 2020 году. В прошлом созыве он был зампредседателя. Три свои строительные фирмы депутат переоформил на жену Ольгу Седову и сына Владислава Седова. "ЭСМ Плюс" и "Элеком" 67 раз участвовали в госзакупках. Почти всегда проигрывали, что наталкивает на мысль о статистах. Зато "Электроспецмонтаж" заключил 224 госконтракта на сумму свыше одного миллиарда рублей. Среди основных заказчиков — Администрация Астрахани и Сбербанк. Сейчас строительный бизнес Седовых банкротится. На балансе — дыра размером минус 171 млн рублей. Конкурсный управляющий оспаривает последние сделки, видя в них попытку вывести активы, и пытается привлечь к субсидиарной ответственности всю депутатскую семью.

Через упомянутые строительные структуры Седовы владеют рыболовным предприятием "Седлистое". Там убытки на десятки миллионов рублей. Основанная Игорем Седовым компания "Сажень" занималась недвижимостью — год назад её ликвидировали по решению фискалов из-за недостоверного юридического адреса. В середине нулевых супруга будущего депутата продала жилые помещения на сотни квадратов Татаробашмаковскому сельсовету за 20 млн рублей. Сын Седова сдаёт в аренду подвал в историческом доме в центре Астрахани. Ранее, в 2020 году, он активно торговал через портал "Авито" недвижимостью: участок земли у началовского пляжа — за 1,8 млн рублей, за 5 млн — две квартиры неподалёку, за 20 млн — действующее кафе, за 20 млн — причал с акваторией, за 35 млн — цех рыбной переработки, за 49 млн — прудовая ферма. С семьёй Седовых связано приносящее копеечную прибыль предприятие "ПКФ "Спектр плюс". Оно консервирует рыбу и находится там же на реке, рядом с их особняком.









Валерий Руссков — тот самый частный отловщик собак, которого ставил в пример депутат Седов. Как ипэшник Руссков заключил в 2010–2021 годах 106 госконтрактов с астраханскими и волгоградскими властями. Общая сумма — почти 64 млн рублей. 25 контрактов на 38 млн рублей с ним были разорваны. Руссков десятки раз судился с различными муниципальными управлениями по коммунальному хозяйству. Против него подавали иски, он сам подавал, часто судьи не принимали заявления из-за формальностей.

Валерий Руссков ловил собак в Астрахани в 2021 году. Фото © OK / Валерий Руссков

В 2010 году Валерия Русскова оштрафовали за нелицензионную торговлю лекарствами. В 2021-м инспекторы Россельхознадзора нагрянули с выездной проверкой в три его ветеринарные аптеки в Волгограде, лицензия уже была, но выявили, что лекарства хранятся с грубыми нарушениями.

Бизнесмен живёт скромно. Недавно Руссков продал за 1,8 млн рублей пикап Toyota Hilux. У него ещё были бюджетный седан Solaris и Grand Santa Fe. Прописан он в пятиэтажной "брежневке" в Волгограде. Отловленных собак перевозил на УАЗе и ИЖе.





Лайф будет следить за развитием ситуации.

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