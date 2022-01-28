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В особняке депутата бродячих псов нет: Куда в Астрахани дели десятки миллионов, выделенные на борьбу с собаками-людоедами

В Астрахани собаки в очередной раз загрызли человека. Год назад на решение проблемы выделили 38 млн рублей. Курировал вопрос председатель местных депутатов. Что произошло с деньгами?

27 января, 21:40
<p>Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © <a href="https://www.facebook.com/780290085411047/photos/pb.100064860483432.-2207520000../4360727387367281/?type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Facebook / astrduma / Oleg Zhirnov</a></p>

Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © Facebook / astrduma / Oleg Zhirnov

Растерзали по дороге на работу

26 января на территории гаражного кооператива "Энергетик" в Астрахани стая насмерть загрызла 58-летнего Николая Владимировича. Погибший ремонтировал лодки в пригородном селе, выходил из дома рано утром и в условленном месте встречался с товарищами, чтобы вместе пройти опасный путь до работы.

Они собирались втроём, чтобы не по одному идти, потому что нападения уже были. То одна собака огромная на него прыгала, то другие. Там псов, наверное, под 50 было! — плачет вдова Николая Владимировича Марина.

В день трагедии рабочий отстал от приятелей, чтобы зайти в банк. Сказал им, что догонит. Обычно ему удавалось отпугнуть стаю, но не в этот раз.

По словам астраханцев, пустырь, где погиб несчастный, — это собачье дикое царство со своим укладом, где человеку не рады. Вокруг камыши, трубы и десятки псов всех мастей и размеров. Год назад недалеко уже находили обглоданный труп пенсионера. Люди там стараются лишний раз не выходить из машины.

И всё это происходит недалеко от жилых массивов города. Если идти наперерез через рельсы, то до оживлённой улицы Звёздной около километра. Собаки преодолевают такое расстояние за пять минут.

  • Отлов собак в Астрахани. Фото © punkt-a.info
    Отлов собак в Астрахани. Фото © punkt-a.info
  • Бездомные псы на улицах Астрахани. Фото © punkt-a.info
    Бездомные псы на улицах Астрахани. Фото © punkt-a.info

Отлов собак в Астрахани. Фото © punkt-a.info

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Стая с гаражей постоянно караулит около магазина "Тройка". Выходишь, а голодные животные готовы сумку вырвать из рук, — жалуется Лайфу жительница района "Юго-Восток – 3".

Другой житель "Трёшки" признаётся, что люди дошли "до ручки". Периодически по ночам слышны стрельба из ружья и жалобный вой.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели местного жителя в результате нападения бездомных собак по статье 293 УК РФ (халатность). Обвиняемых пока нет.

Стаи собак убивают людей по всей стране: Кто становится жертвами одичавших животных?

Стаи собак убивают людей по всей стране: Кто становится жертвами одичавших животных?

Деньги есть, но будем ждать

Год назад о катастрофе с бродячими собаками в Астрахани уже кричали на всех федеральных каналах. Тоже возбуждалось уголовное дело. Это было, когда нашли обглоданный труп пенсионера в тех же камышах.

Свыше двух с половиной тысяч бродячих собак планируется отловить в течение 2021 года в Астрахани, финансирование составит не менее 38 миллионов рублей, — заявил тогда председатель городской думы Игорь Седов. По его словам, хорошо показывают себя договоры с частными компаниями. За пять дней уже 200 отловленных животных. Вопрос поставлен на контроль депутатов.

Игорь Седов. Фото © Facebook / astrduma / Oleg Zhirnov

Игорь Седов. Фото © Facebook / astrduma / Oleg Zhirnov

Нужно больше времени, чтобы добавить посадочных мест ещё на 300 особей. Если мы сейчас найдём помещение, которое соответствует параметрам по законодательству, тогда можем продолжить эти работы, — говорил подрядчик, ипэшник Валерий Руссков.

Впрочем, чиновники подчёркивали, что отлов, чипирование и стерилизация не означают, что собаки исчезнут с улиц города. Через 25 дней передержки животных возвращают в естественную среду обитания. Эффект от процедур будет заметен спустя время. Это, как утверждал региональный министр сельского хозяйства Руслан Пашаев, необходимо донести до астраханцев.

На данный момент мы со службой ветеринарии подготовили достаточно объёмную брошюру, в рамках которой разъясним основные принципы обращения с бездомными животными, — сказал министр.

От имения до банкротства не зарекайся

Игорь Седов — председатель Астраханской думы, заявивший о выделении 38 миллионов рублей на отлов собак, — живёт с женой и сыном в селе Началово на реке Болда. У семьи большое имение на улице Цветочной, 1 и 3. Площадь — 40 соток. Высокие стены, ландшафтный сад, паркинг и огромный дом. У Лайфа есть основания полагать, что в нарушение земельного законодательства здание может не стоять на кадастровом учёте, хотя построено давно. Таким образом, это капитальное строение, возможно, не облагается налогом и не декларируется.

Особняк, где живёт депутат Игорь Седов с родственниками.

Игорь Седов стал председателем городской думы в 2020 году. В прошлом созыве он был зампредседателя. Три свои строительные фирмы депутат переоформил на жену Ольгу Седову и сына Владислава Седова. "ЭСМ Плюс" и "Элеком" 67 раз участвовали в госзакупках. Почти всегда проигрывали, что наталкивает на мысль о статистах. Зато "Электроспецмонтаж" заключил 224 госконтракта на сумму свыше одного миллиарда рублей. Среди основных заказчиков — Администрация Астрахани и Сбербанк. Сейчас строительный бизнес Седовых банкротится. На балансе — дыра размером минус 171 млн рублей. Конкурсный управляющий оспаривает последние сделки, видя в них попытку вывести активы, и пытается привлечь к субсидиарной ответственности всю депутатскую семью.

Через упомянутые строительные структуры Седовы владеют рыболовным предприятием "Седлистое". Там убытки на десятки миллионов рублей. Основанная Игорем Седовым компания "Сажень" занималась недвижимостью — год назад её ликвидировали по решению фискалов из-за недостоверного юридического адреса. В середине нулевых супруга будущего депутата продала жилые помещения на сотни квадратов Татаробашмаковскому сельсовету за 20 млн рублей. Сын Седова сдаёт в аренду подвал в историческом доме в центре Астрахани. Ранее, в 2020 году, он активно торговал через портал "Авито" недвижимостью: участок земли у началовского пляжа — за 1,8 млн рублей, за 5 млн — две квартиры неподалёку, за 20 млн — действующее кафе, за 20 млн — причал с акваторией, за 35 млн — цех рыбной переработки, за 49 млн — прудовая ферма. С семьёй Седовых связано приносящее копеечную прибыль предприятие "ПКФ "Спектр плюс". Оно консервирует рыбу и находится там же на реке, рядом с их особняком.

  • Особняк Седовых занимает 40 соток. Фото © "Яндекс.Карты"
    Особняк Седовых занимает 40 соток. Фото © "Яндекс.Карты"
  • Рыбная база, которую продавал через "Авито" сын депутата. Скриншот сайта © Avito
    Рыбная база, которую продавал через "Авито" сын депутата. Скриншот сайта © Avito
  • Прудовая ферма, которую продавал сын депутата. Скриншот сайта © Avito
    Прудовая ферма, которую продавал сын депутата. Скриншот сайта © Avito
  • Причал с акваторией, который продавал сын депутата. Скриншот сайта © Avito
    Причал с акваторией, который продавал сын депутата. Скриншот сайта © Avito

Особняк Седовых занимает 40 соток. Фото © "Яндекс.Карты"

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Валерий Руссков — тот самый частный отловщик собак, которого ставил в пример депутат Седов. Как ипэшник Руссков заключил в 2010–2021 годах 106 госконтрактов с астраханскими и волгоградскими властями. Общая сумма — почти 64 млн рублей. 25 контрактов на 38 млн рублей с ним были разорваны. Руссков десятки раз судился с различными муниципальными управлениями по коммунальному хозяйству. Против него подавали иски, он сам подавал, часто судьи не принимали заявления из-за формальностей.

Валерий Руссков ловил собак в Астрахани в 2021 году. Фото © OK / Валерий Руссков

Валерий Руссков ловил собак в Астрахани в 2021 году. Фото © OK / Валерий Руссков

В 2010 году Валерия Русскова оштрафовали за нелицензионную торговлю лекарствами. В 2021-м инспекторы Россельхознадзора нагрянули с выездной проверкой в три его ветеринарные аптеки в Волгограде, лицензия уже была, но выявили, что лекарства хранятся с грубыми нарушениями.

Бизнесмен живёт скромно. Недавно Руссков продал за 1,8 млн рублей пикап Toyota Hilux. У него ещё были бюджетный седан Solaris и Grand Santa Fe. Прописан он в пятиэтажной "брежневке" в Волгограде. Отловленных собак перевозил на УАЗе и ИЖе.

  • УАЗ-374195. Фото © OK / Валерий Руссков
    УАЗ-374195. Фото © OK / Валерий Руссков
  • Иж-27175-40. Фото © dalmatovo.drom.ru
    Иж-27175-40. Фото © dalmatovo.drom.ru

УАЗ-374195. Фото © OK / Валерий Руссков

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Лайф будет следить за развитием ситуации.

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Авторы
Егор Пережогин
Егор Пережогин

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