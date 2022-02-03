Иммунолог Продеус оценил опасность развития крупа у детей после "омикрона"

После перенесённого "омикрона" у детей может развиться круп — воспаление дыхательных путей, осложнённое их сужением. Но это не является поводом для паники, заявил педиатр и иммунолог Андрей Продеус в беседе с изданием "Газета.ru".

"В 99% случаев это возникает на фоне респираторной инфекции. "Омикрон" является по факту респираторной инфекцией — инфекцией верхних дыхательных путей. Соответственно, при нём, если взять условно здорового человека, конечно, будет развиваться круп, ничего удивительного в этом нет", — пояснил специалист.

По его словам, круп особенно характерен для "омикрона" и в меньшей степени для других штаммов коронавируса. Вычислить его можно по осипшему голосу ребёнка и болям в горле. Чтобы свести к минимуму негативные последствия крупозного состояния, советует Продеус, можно применить противовоспалительные препараты и ингаляции гормональными средствами, предварительно согласовав это с лечащим врачом.