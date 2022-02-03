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Премьер Эстонии Каллас заявила о введении новых санкций против Белоруссии

Она пояснила также, что тот товар из Минска, который перевозится сейчас через Таллин, не находится под ограничениями.

3 февраля, 13:10
<p>Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CYJ9bUZtp77/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kajakallas</a></p>

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фото © Instagram / kajakallas

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что страна намерена ввести дополнительные санкции против Белоруссии, они касаются транзита угольных масел и нефтепродуктов.

"Мы приняли решение ввести дополнительные санкции против Белоруссии со стороны Эстонского государства и приостановить транзит угольных масел и нефтепродуктов, проходящих под таможенным кодом 2707 через Эстонию", — объявила Кая Каллас на пресс-конференции.

Так она прокомментировала информацию о том, что страна в прошлом году импортировала почти в три раза больше нефтепродуктов из Белоруссии, чем годом ранее. Она пояснила, что тот товар из Минска, который перевозится сейчас через Эстонию, не находится под санкциями. Нынешние же рестрикции, по словам премьера, имеют цель оказать давление на белорусский режим и "косвенно на Россию, чтобы они изменили своё поведение".

Глава МИД Эстонии анонсировала новые санкции ЕС против Белоруссии с 2 декабря

Глава МИД Эстонии анонсировала новые санкции ЕС против Белоруссии с 2 декабря

Напомним, ранее Евросоюз принял решение о пятом пакете санкций против Белоруссии. Это произошло после обострения миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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