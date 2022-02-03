Премьер Эстонии Каллас заявила о введении новых санкций против Белоруссии

Так она прокомментировала информацию о том, что страна в прошлом году импортировала почти в три раза больше нефтепродуктов из Белоруссии, чем годом ранее. Она пояснила, что тот товар из Минска, который перевозится сейчас через Эстонию, не находится под санкциями. Нынешние же рестрикции, по словам премьера, имеют цель оказать давление на белорусский режим и "косвенно на Россию, чтобы они изменили своё поведение".