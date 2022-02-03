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Байден заявил о ликвидации в Сирии главаря ИГИЛ Абу аль-Курейши

Он отметил, что отдал приказ о проведении в САР спецоперации для "защиты американцев и союзников, а также укрепления безопасности в мире".

3 февраля, 13:20
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/WhiteHouse/photos/174845104584341" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The White House</a></p>

Фото © Facebook / The White House

Вооружённые силы США в ходе операции на северо-западе Сирии уничтожили главаря террористической группировки ИГИЛ* Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши. Об этом говорится в обнародованном пресс-службой Белого дома письменном заявлении американского президента Джо Байдена.

"Минувшей ночью по моему приказанию ВС США успешно провели контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии с целью защиты американцев и наших союзников, а также укрепления безопасности в мире", — говорится в документе.

В заявлении Байдена говорится, что потерь среди американцев, принимавших участие в операции, нет.

Ранее сообщалось, что пятеро сирийских военных стали жертвами нападения террористов ИГИЛ.

*Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

"Аль-Арабия": На северо-востоке Сирии уничтожили 56 террористов ИГИЛ

"Аль-Арабия": На северо-востоке Сирии уничтожили 56 террористов ИГИЛ

Авторы
Андрей Бражников
Андрей Бражников

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