В Подмосковье фура снесла подъёмник с рабочим, он погиб на месте

Грузовик сбивает подъёмник, где работает человек. Видео © VK / ИКША

В Подмосковье недалеко от деревни Базарово на Дмитровском шоссе фура сбила подъёмник, на котором работал человек. В результате полученных травм мужчина погиб на месте, ещё два человека пострадали. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Видеорегистратор проезжающего мимо автомобиля снял произошедшее. Ролик был опубликован в группе "Икша" во "ВКонтакте". На кадрах видно, что на обочине проезжей части стоит автовышка, рабочий занимается ремонтом опоры над дорогой. Никаких страхующих тросов на нём нет. Под подъёмником проезжает фура, задевает его, и мужчина летит вниз.