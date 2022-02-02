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Семь человек пострадали в ДТП с городским автобусом в Ханты-Мансийске

Сообщается, что водитель транспортного средства не справился с управлением и наехал на опору освещения. По факту аварии местная прокуратура начала проверку.

2 февраля, 06:35
<p>Автобус наехал на опору освещения в Ханты-Мансийске © <a href="https://86.xn--b1aew.xn--p1ai/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">УМВД РФ по ХМАО-Югре </a></p>

Автобус наехал на опору освещения в Ханты-Мансийске © УМВД РФ по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийске городской автобус попал в ДТП, в результате которого пострадало семь человек. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре.

Согласно предварительным данным, водитель 1986 года рождения во время движения не справился с управлением. В итоге он наехал на опору освещения.

"Из восьми находившихся в автобусе человек семь получили травмы. Шесть человек доставлены в Окружную клиническую больницу, одному пассажиру оказана помощь на месте", — говорится в сообщении.

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Сейчас на месте ДТП работают наряды ГИБДД. Сотрудники устанавливают обстоятельства произошедшего. По факту происшествия местная прокуратура начала проверку исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения. Отмечается, что, по данным ведомства, в аварии пострадало пять пассажиров, двое были доставлены в медучреждение.

Ранее Лайф рассказывал, что украинский бизнесмен попал в ДТП в Дубае на арендованном Ferrari стоимостью $1,2 млн. После столкновения автомобиль значительных повреждений не получил. Тем не менее сработали фронтальные подушки безопасности, что говорит о превышении скорости перед аварией.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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