Семь человек пострадали в ДТП с городским автобусом в Ханты-Мансийске
Сообщается, что водитель транспортного средства не справился с управлением и наехал на опору освещения. По факту аварии местная прокуратура начала проверку.
Автобус наехал на опору освещения в Ханты-Мансийске © УМВД РФ по ХМАО-Югре
В Ханты-Мансийске городской автобус попал в ДТП, в результате которого пострадало семь человек. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре.
Согласно предварительным данным, водитель 1986 года рождения во время движения не справился с управлением. В итоге он наехал на опору освещения.
"Из восьми находившихся в автобусе человек семь получили травмы. Шесть человек доставлены в Окружную клиническую больницу, одному пассажиру оказана помощь на месте", — говорится в сообщении.
Сейчас на месте ДТП работают наряды ГИБДД. Сотрудники устанавливают обстоятельства произошедшего. По факту происшествия местная прокуратура начала проверку исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения. Отмечается, что, по данным ведомства, в аварии пострадало пять пассажиров, двое были доставлены в медучреждение.
Ранее Лайф рассказывал, что украинский бизнесмен попал в ДТП в Дубае на арендованном Ferrari стоимостью $1,2 млн. После столкновения автомобиль значительных повреждений не получил. Тем не менее сработали фронтальные подушки безопасности, что говорит о превышении скорости перед аварией.
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