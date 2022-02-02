Семь человек пострадали в ДТП с городским автобусом в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске городской автобус попал в ДТП, в результате которого пострадало семь человек. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре.

Согласно предварительным данным, водитель 1986 года рождения во время движения не справился с управлением. В итоге он наехал на опору освещения.

"Из восьми находившихся в автобусе человек семь получили травмы. Шесть человек доставлены в Окружную клиническую больницу, одному пассажиру оказана помощь на месте", — говорится в сообщении.

Сейчас на месте ДТП работают наряды ГИБДД. Сотрудники устанавливают обстоятельства произошедшего. По факту происшествия местная прокуратура начала проверку исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения. Отмечается, что, по данным ведомства, в аварии пострадало пять пассажиров, двое были доставлены в медучреждение.