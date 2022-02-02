В Казахстане отменили необходимость согласования политических инициатив с Назарбаевым
При этом за бывшим президентом республики всё ещё сохранено право выступать перед парламентом и его палатами, на заседаниях правительства при обсуждении важных вопросов.
Нурсултан Назарбаев © ТАСС / Пресс-служба Н. Назарбаева
Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана согласился с поправками Сената (верхней палаты) к законодательству, согласно которым отменяется необходимость согласовывать с первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым новые политические инициативы. Трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.
Отмечается, что поправки также отменяют пожизненное председательство Назарбаева в Совете безопасности Казахстана и Ассамблее народа (АНК). Внесение этих изменений должен будет утвердить глава республики.
Стоит уточнить, что Назарбаев по-прежнему имеет право выступать перед парламентом страны и его палатами, на заседаниях правительства при обсуждении важных для страны вопросов, а также входить в состав Конституционного совета республики.
Напомним, что Сенат парламента одобрил лишение Назарбаева пожизненного председательства в Совбезе 27 января. Такое решение было принято на фоне недавних массовых акций протеста в республике, которые переросли в беспорядки и нападения на государственные органы. ОДКБ пришлось оказывать помощь властям страны.
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