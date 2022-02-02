В Казахстане отменили необходимость согласования политических инициатив с Назарбаевым

Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана согласился с поправками Сената (верхней палаты) к законодательству, согласно которым отменяется необходимость согласовывать с первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым новые политические инициативы. Трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.

Отмечается, что поправки также отменяют пожизненное председательство Назарбаева в Совете безопасности Казахстана и Ассамблее народа (АНК). Внесение этих изменений должен будет утвердить глава республики.

Стоит уточнить, что Назарбаев по-прежнему имеет право выступать перед парламентом страны и его палатами, на заседаниях правительства при обсуждении важных для страны вопросов, а также входить в состав Конституционного совета республики.