Польская PGNiG отказалась заключать долгосрочный контракт с "Газпромом"

Польская энергетическая PGNiG не собирается заключать новый долгосрочный контракт с "Газпромом" после истечения срока нынешнего соглашения, заявил глава компании Павел Маевский.

"Мы не планируем заключать долгосрочный контракт с "Газпромом", — поделился Маевский с журналистами.

В среду суд ЕС отклонил иск Польши на решение ЕК по антимонопольному делу против "Газпрома". При этом инстанция признала неверной отмену Еврокомиссией жалобы PGNiG на монопольные практики российского холдинга, где компания обвиняет "Газпром" в использовании проблем польских коллег. Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что "Газпром" мастерски обыграл PGNiG. Бывший дипломат уверен, что топливо нужно покупать там, где выгодно, независимо от страны добычи, а не политизировать вопрос.