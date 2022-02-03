Белый дом признал, что при ликвидации главаря ИГИЛ в Сирии погибли дети

Администрация США заявила, что среди погибших во время операции на северо-западе Сирии по устранению главаря террористической группировки ИГИЛ* Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши есть дети, а ответственность за их смерть несут боевики.

Как уточнили представители американской администрации на спецбрифинге, во время операции прогремел "мощный взрыв, при котором погиб аль-Курейши и ещё несколько человек, включая его жену и детей". В доме, где находился главарь ИГИЛ, также был один из его соратников вместе с супругой и детьми, которые тоже погибли. При этом число убитых детей в Вашингтоне назвать затруднились.

Сам американский президент Джо Байден на брифинге уточнил, что главарь ИГИЛ был организатором недавнего нападения на тюрьму в Сирии, в которой содержались боевики. По его словам, вместо того, чтобы предстать перед правосудием за совершённые преступления, он предпочёл устроить взрыв.

Напомним, Байден ранее объявил об уничтожении главаря ИГИЛ. Глава государства похвастался, что потерь среди американцев, принимавших участие в операции, нет. При этом, по данным агентства Associated Press, при проведении операции было убито не менее 13 человек, включая шесть детей и четырёх женщин.