Курс евро поднялся выше 87 рублей
Это стало максимумом с 31 января. Подорожала в цене и американская валюта.
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Рубль показал снижение по отношению к евро, который теперь равен 87 рублям, следует из данных Московской биржи. Рост европейской валюты составил 1,02 рубля. В течение дня она поднималась до отметки 87,025 рубля. Это стало максимальным значением с 31 января.
Курс доллара расчётами на завтра тоже показал рост. На 18:03 мск американская валюта подросла на 25 копеек (до 76,29 рубля), а курс евро остановился на отметке 86,93 рубля.
Ранее сообщалось, что курс евро упал до 86 рублей после заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова об обеспокоенности санкциями США.
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