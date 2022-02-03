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Курс евро поднялся выше 87 рублей

Это стало максимумом с 31 января. Подорожала в цене и американская валюта.

3 февраля, 16:33

© Pixabay

Рубль показал снижение по отношению к евро, который теперь равен 87 рублям, следует из данных Московской биржи. Рост европейской валюты составил 1,02 рубля. В течение дня она поднималась до отметки 87,025 рубля. Это стало максимальным значением с 31 января.

Курс доллара расчётами на завтра тоже показал рост. На 18:03 мск американская валюта подросла на 25 копеек (до 76,29 рубля), а курс евро остановился на отметке 86,93 рубля.

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Ранее сообщалось, что курс евро упал до 86 рублей после заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова об обеспокоенности санкциями США.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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