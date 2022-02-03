Курс евро поднялся выше 87 рублей

Рубль показал снижение по отношению к евро, который теперь равен 87 рублям, следует из данных Московской биржи. Рост европейской валюты составил 1,02 рубля. В течение дня она поднималась до отметки 87,025 рубля. Это стало максимальным значением с 31 января.