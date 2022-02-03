Путин раскритиковал возбуждение уголовных дел после уплаты налоговых долгов

Президент Владимир Путин назвал необоснованной практику возбуждения уголовных дел по налоговым нарушениям после того, как бизнес уже погасил задолженность. Об этом он заявил в четверг на встрече с членами "Деловой России".

"Я всегда исходил из того, что это само собой разумеется, это в рамках здравого смысла: если задолженность погашена, то какой смысл возбуждать уголовное дело и преследовать людей, создавая проблемы на производстве, которые касаются и конкретного нарушителя, и трудового коллектива", — отметил российский лидер.