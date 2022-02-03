Путин раскритиковал возбуждение уголовных дел после уплаты налоговых долгов
Российский лидер предложил в таких случаях исходить из здравого смысла и не создавать проблемы на производстве.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
Президент Владимир Путин назвал необоснованной практику возбуждения уголовных дел по налоговым нарушениям после того, как бизнес уже погасил задолженность. Об этом он заявил в четверг на встрече с членами "Деловой России".
"Я всегда исходил из того, что это само собой разумеется, это в рамках здравого смысла: если задолженность погашена, то какой смысл возбуждать уголовное дело и преследовать людей, создавая проблемы на производстве, которые касаются и конкретного нарушителя, и трудового коллектива", — отметил российский лидер.
Ранее в ходе той же встречи Владимир Путин заявил, что правительство не планирует вводить в стране новые ограничения из-за "омикрона", более того, можно ослабить некоторые действующие меры. Вместе с тем президент порассуждал о важности обратной связи между бизнесом и государством. По словам российского лидера, это важно как для выработки стратегических решений по развитию российской экономики и улучшению инвестклимата, так и для подготовки оперативных мер поддержки бизнеса. Кроме того, Владимир Путин предложил списывать часть бюджетного долга регионов, если они направляют деньги на поддержку инвестпроектов.
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