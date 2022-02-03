Путин назвал важной и необходимой обратную связь между бизнесом и государством

Президент Владимир Путин считает важным взаимодействие предпринимателей и государства. Об этом он заявил в четверг на встрече с членами "Деловой России". Он назвал эту организацию одним из ведущих бизнес-объединений в стране и добавил, что за 20 лет существования она объединила активно развивающийся несырьевой бизнес практически во всех отраслях и секторах отечественной экономики.

"Такое широкое представительство и глубокое понимание проблем предпринимателей позволяет "Деловой России" по существу, предельно конкретно обсуждать вопросы экономической, законодательной, а также бизнес-повестки, вести конструктивный партнёрский диалог с органами власти, причём на всех уровнях. Я считаю такую обратную связь крайне важной и, более того, необходимой для нашей совместной эффективной работы. Как для выработки стратегических решений по развитию российской экономики и улучшению инвестклимата, так и для подготовки оперативных мер поддержки бизнеса", — отметил российский лидер.

Ранее в ходе той же встречи Владимир Путин заявил, что правительство не планирует вводить в стране новые ограничения из-за "омикрона", более того, можно ослабить некоторые действующие меры.