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Путин назвал важной и необходимой обратную связь между бизнесом и государством

По словам российского лидера, это важно как для выработки стратегических решений по развитию российской экономики и улучшению инвестклимата, так и для подготовки оперативных мер поддержки бизнеса.

3 февраля, 16:01

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Президент Владимир Путин считает важным взаимодействие предпринимателей и государства. Об этом он заявил в четверг на встрече с членами "Деловой России". Он назвал эту организацию одним из ведущих бизнес-объединений в стране и добавил, что за 20 лет существования она объединила активно развивающийся несырьевой бизнес практически во всех отраслях и секторах отечественной экономики.

"Такое широкое представительство и глубокое понимание проблем предпринимателей позволяет "Деловой России" по существу, предельно конкретно обсуждать вопросы экономической, законодательной, а также бизнес-повестки, вести конструктивный партнёрский диалог с органами власти, причём на всех уровнях. Я считаю такую обратную связь крайне важной и, более того, необходимой для нашей совместной эффективной работы. Как для выработки стратегических решений по развитию российской экономики и улучшению инвестклимата, так и для подготовки оперативных мер поддержки бизнеса", — отметил российский лидер.

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Ранее в ходе той же встречи Владимир Путин заявил, что правительство не планирует вводить в стране новые ограничения из-за "омикрона", более того, можно ослабить некоторые действующие меры.

А недавно Росмолодёжь назвала средний возраст начинающего предпринимателя в РФ в 2021 году. Самыми популярными направлениями бизнеса для молодых людей оказались торговля, IT-технологии и научные разработки. Отметим, что возраст "взрослых" бизнесменов в среднем составляет 37–38 лет.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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