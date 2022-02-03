Путин: Никаких локдаунов из-за коронавируса в России не намечается
По словам главы государства, особенность течения болезни при "омикроне" позволяет избежать ужесточения мер.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство не планирует вводить в стране новые ограничения из-за "омикрона", более того, можно ослабить некоторые действующие меры.
"Вчера вечером довольно поздно обсуждали эту тему с премьером. Расстались с ним во втором часу ночи, долго беседовали. Нет у правительства таких планов — вводить дополнительные ограничения. Напротив, имея в виду особенности течения в связи с "омикроном", общий вывод такой: даже ограничения для контактных лиц можно в ближайшее время снимать", — сказал он на встрече с членами организации "Деловая Россия".
Это даст возможность людям спокойно продолжать свою трудовую деятельность, отметил российский лидер и ещё раз подчеркнул, что "никаких локдаунов не намечается".
Ранее Лайф передавал слова Поповой о том, что максимальный рост заболеваемости ковидом наблюдается у россиян 15–17 и 30–49 лет. Рост заражений среди пожилых людей от 65 лет и старше пока удаётся сдерживать.
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