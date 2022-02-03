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Путин: Никаких локдаунов из-за коронавируса в России не намечается

По словам главы государства, особенность течения болезни при "омикроне" позволяет избежать ужесточения мер.

3 февраля, 15:38
<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство не планирует вводить в стране новые ограничения из-за "омикрона", более того, можно ослабить некоторые действующие меры.

"Вчера вечером довольно поздно обсуждали эту тему с премьером. Расстались с ним во втором часу ночи, долго беседовали. Нет у правительства таких планов — вводить дополнительные ограничения. Напротив, имея в виду особенности течения в связи с "омикроном", общий вывод такой: даже ограничения для контактных лиц можно в ближайшее время снимать", — сказал он на встрече с членами организации "Деловая Россия".

Это даст возможность людям спокойно продолжать свою трудовую деятельность, отметил российский лидер и ещё раз подчеркнул, что "никаких локдаунов не намечается".

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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