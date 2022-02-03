Путин: Никаких локдаунов из-за коронавируса в России не намечается

Президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство не планирует вводить в стране новые ограничения из-за "омикрона", более того, можно ослабить некоторые действующие меры.

"Вчера вечером довольно поздно обсуждали эту тему с премьером. Расстались с ним во втором часу ночи, долго беседовали. Нет у правительства таких планов — вводить дополнительные ограничения. Напротив, имея в виду особенности течения в связи с "омикроном", общий вывод такой: даже ограничения для контактных лиц можно в ближайшее время снимать", — сказал он на встрече с членами организации "Деловая Россия".

Это даст возможность людям спокойно продолжать свою трудовую деятельность, отметил российский лидер и ещё раз подчеркнул, что "никаких локдаунов не намечается".