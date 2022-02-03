"Стелс-омикрон" выявили в пяти африканских странах

Старший научный сотрудник подразделения Всемирной организации здравоохранения в Африканском регионе Никси Гумеде-Молетси сообщила, что один из разновидностей штамма "омикрон", который трудно обнаружить, выявлен в пяти африканских странах.

"Из трёх подвидов штамма "омикрон" мы знаем подвиды ВA.1, ВА.2 и ВA.3. На данный момент у нас большое количество случаев подвида ВА.1. Другой подвид "омикрона" ВА.2, известный как "стелс" подвид, выявлен в пяти странах — в Ботсване, Кении, Малави, Сенегале и ЮАР", — заявила специалист в ходе брифинга.

По оценке Никси Гумеде-Молетси, несмотря на то что количество случаев заражения подвидом ВА.2 значительно ниже, чем подвидом ВА.1, ситуация вызывает озабоченность у регионального бюро. Причина в том, что тесты даже в лабораториях не всегда распознают подвид ВА.2, так как зачастую у него отсутствуют определённые критерии, характерные для штамма "омикрон".