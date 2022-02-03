В Госдуму внесли законопроект о штрафах за покупку алкоголя для подростков
Однако правительство инициативу не поддержало. Там объяснили, что уже есть законодательное регулирование этого вопроса.
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Государственный совет Удмуртской Республики внёс в Госдуму законопроект об ответственности тех, кто покупает подросткам алкоголь или психоактивные вещества. Об этом сообщается на сайте думской электронной базы.
По мнению авторов законопроекта, часто возникают ситуации, когда несовершеннолетние просят взрослых купить им алкоголь. Если те соглашаются, то привлечь их к ответственности невозможно из-за того, что наказание по закону предусмотрено лишь за вовлечение в распитие горячительных напитков. А покупку таковым назвать нельзя.
Однако в правительстве пояснили, что понятие вовлечения в антиобщественные действия подразумевает под собой и саму передачу алкоголя или запрещённых веществ несовершеннолетним, как ранее разъяснил Верховный суд РФ. Поэтому дополнительно прописывать ответственность за подобные деяния нет смысла, говорится в отзыве кабмина.
Ранее Лайф писал о новых законах, которые вступят в силу с февраля 2022 года. Они, в частности, направлены на увеличение пенсии и маткапитала, защиту граждан при покупке квартиры, контроль за выбросом загрязнений в окружающую среду.
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