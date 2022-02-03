США доставили на Украину седьмую партию вооружения
В Незалежную прибыло 85 тонн боевых боеприпасов для гранатомётов. Эта поставка не станет последней.
Фото © Twitter / Oleksii Reznikov
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в международном аэропорту Борисполь под Киевом приземлился грузовой самолёт с боеприпасами из США. Об этом он написал в своём аккаунте в "Твиттере".
"В Борисполе приземлилась седьмая американская птица! На этот раз — 85 тонн боевых боеприпасов для гранатомётов", — говорится в сообщении.
По его словам, эта партия не станет последней. "Продолжение следует", отметил Резников, сопроводив пост флагами США и Украины, а также смайликами в виде рукопожатия.
Ранее Лайф рассказывал, что Польша передаст Украине снаряды для систем ПВО и беспилотники. При этом в страну уже прибыла новая партия военной помощи США. Вашингтон в общей сложности планирует поставить Киеву военную помощь 45 авиарейсами. Поставки включают боеприпасы, противотанковые средства, стрелковое оружие и другое. А вот Германия исключила возможность поставки Незалежной летального оружия, зато Берлин предоставит Киеву пять тысяч касок.
Комментариев: 0