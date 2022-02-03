США доставили на Украину седьмую партию вооружения

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в международном аэропорту Борисполь под Киевом приземлился грузовой самолёт с боеприпасами из США. Об этом он написал в своём аккаунте в "Твиттере".

"В Борисполе приземлилась седьмая американская птица! На этот раз — 85 тонн боевых боеприпасов для гранатомётов", — говорится в сообщении.