"До сих пор в эйфории": Фаткулина рассказала о своей мечте быть знаменосцем сборной России на открытии Олимпиады
Вместе с ней на почётную роль был выбран капитан национальной хоккейной команды Вадим Шипачёв.
Фото © Telegram / Олимпийский комитет России
Российская конькобежка Ольга Фаткулина поделилась своими эмоциями от избрания её в качестве знаменосца сборной России на открытии Олимпиады в Пекине.
"Это так круто! Это так здорово, патриотично и ответственно. Я до сих пор в эйфории, просто не передать словами. Это моя маленькая мечта. Здорово, что она исполнилась", — заявила Фаткулина, слова которой приводит пресс-служба ОКР.
Ранее Лайф сообщал, что капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачёв и конькобежка Ольга Фаткулина будут знаменосцами нашей команды на церемонии открытия Олимпиады в Пекине.
Напомним, что Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. В окончательный состав нашей команды попало 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и побороться за место в тройке общекомандного зачёта.
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