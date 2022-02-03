"До сих пор в эйфории": Фаткулина рассказала о своей мечте быть знаменосцем сборной России на открытии Олимпиады

Российская конькобежка Ольга Фаткулина поделилась своими эмоциями от избрания её в качестве знаменосца сборной России на открытии Олимпиады в Пекине.

"Это так круто! Это так здорово, патриотично и ответственно. Я до сих пор в эйфории, просто не передать словами. Это моя маленькая мечта. Здорово, что она исполнилась", — заявила Фаткулина, слова которой приводит пресс-служба ОКР.

Ранее Лайф сообщал, что капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачёв и конькобежка Ольга Фаткулина будут знаменосцами нашей команды на церемонии открытия Олимпиады в Пекине.