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"До сих пор в эйфории": Фаткулина рассказала о своей мечте быть знаменосцем сборной России на открытии Олимпиады

Вместе с ней на почётную роль был выбран капитан национальной хоккейной команды Вадим Шипачёв.

3 февраля, 13:38

Фото © Telegram / Олимпийский комитет России

Российская конькобежка Ольга Фаткулина поделилась своими эмоциями от избрания её в качестве знаменосца сборной России на открытии Олимпиады в Пекине.

"Это так круто! Это так здорово, патриотично и ответственно. Я до сих пор в эйфории, просто не передать словами. Это моя маленькая мечта. Здорово, что она исполнилась", — заявила Фаткулина, слова которой приводит пресс-служба ОКР.

Ранее Лайф сообщал, что капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачёв и конькобежка Ольга Фаткулина будут знаменосцами нашей команды на церемонии открытия Олимпиады в Пекине.

Наши надежды: Кто может принести России золотые медали на Олимпиаде в Пекине

Наши надежды: Кто может принести России золотые медали на Олимпиаде в Пекине

Напомним, что Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. В окончательный состав нашей команды попало 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и побороться за место в тройке общекомандного зачёта.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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