Математик Захаров спрогнозировал сдвиг пика заболеваемости ковидом на конец февраля

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит, когда количество новых случаев превысит 200 тысяч в сутки, а число болеющих может достичь аж четырёх миллионов человек. Возникновение такой ситуации прогнозируется на 22–24 февраля. Прогнозом поделился заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров.

"Если динамика сохранится ещё на неделю, то пик по числу новых случаев заболевания сдвинется от середины второй декады февраля примерно на 22–24 февраля. И на пике может превысить порог в 200 тысяч новых случаев в сутки, а количество болеющих людей в стране примерно к этому моменту может достичь уровня в четыре миллиона человек, болеющих одновременно", — пояснил он журналистам.

По словам Захарова, после этого новая волна может пойти на спад с той же скоростью, что и поднималась, это займёт примерно 30–40 дней. Такие расчёты получила группа исследователей, которая разработала математическую модель CIR (Confirmed cases, Infected, Removed — "подтверждённые случаи", "инфицированные", "исключённые" — выздоровевшие или умершие), которая позволяет точнее прогнозировать распространение коронавируса на срок до месяца.