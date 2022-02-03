Протасевич готовится подать в суд на авиакомпанию Ryanair

Основатель телеграм-канала NEXTA и бывший оппозиционер Роман Протасевич готовит иск к авиакомпании Ryanair в связи с экстренной посадкой воздушного судна в аэропорту Белоруссии в прошлом году. Он надеется, что с его заявлением ознакомятся также члены Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

"Не буду на данный момент раскрывать всех подробностей, но я планирую подать иск к авиакомпании Ryanair и также призываю подать подобный иск всех пассажиров, которые находились на борту этого рейса. Над иском работает команда юристов. Как только всё будет подготовлено, я о нём дополнительно публично сообщу", — сказал Протасевич в своём видеообращении, опубликованном на YouTube-канале InfoSpecNaz.