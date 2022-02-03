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Протасевич готовится подать в суд на авиакомпанию Ryanair

Кроме того, он заявил, что к экстренной посадке самолёта могут быть причастны белорусские оппозиционеры.

3 февраля, 13:51
<p>Роман Протасевич. Кадр из видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=_PmMxQCIJ_c" target="_blank" rel="noopener noreferrer">belpresscenter</a></p>

Роман Протасевич. Кадр из видео © YouTube / belpresscenter

Основатель телеграм-канала NEXTA и бывший оппозиционер Роман Протасевич готовит иск к авиакомпании Ryanair в связи с экстренной посадкой воздушного судна в аэропорту Белоруссии в прошлом году. Он надеется, что с его заявлением ознакомятся также члены Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

"Не буду на данный момент раскрывать всех подробностей, но я планирую подать иск к авиакомпании Ryanair и также призываю подать подобный иск всех пассажиров, которые находились на борту этого рейса. Над иском работает команда юристов. Как только всё будет подготовлено, я о нём дополнительно публично сообщу", — сказал Протасевич в своём видеообращении, опубликованном на YouTube-канале InfoSpecNaz.

Он подчеркнул, что готов предоставить задокументированные доказательства всех своих слов. По мнению Протасевича, к экстренной посадке самолёта и его задержанию могут быть причастны его бывшие соратники-оппозиционеры, которые сейчас находятся на территории Евросоюза, а также близкая к ним хакерская группировка "Киберпартизаны".

Несколько членов ИКАО заявили о пробелах в версии Минска о посадке рейса Ryanair

Несколько членов ИКАО заявили о пробелах в версии Минска о посадке рейса Ryanair

Напомним, что 23 мая 2021 года лайнер Boeing 737-800 ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. После приземления Роман Протасевич, летевший этим рейсом, был задержан, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Вместе с Протасевичем на борту находилась его девушка, россиянка Софья Сапега, её также задержали. После обоих отпустили под домашний арест. Недавно она заявила, что спецслужбы Белоруссии не были причастны к посадке самолёта.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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