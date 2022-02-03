НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

"Яндекс" объяснит клиентам, как формируется цена за поездку на такси

В приложении агрегатора появится специальный информер с пояснением того, что повлияло на стоимость.

3 февраля, 13:38
<p>© ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный</p>

© ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный

"Яндекс" покажет своим пользователям, как формируется цена на поездку в такси в тот или иной момент времени. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Функция будет доступна прямо в приложении "Яндекс Go", через которое клиенты заказывают машину. После выбора тарифа и маршрута поездки на экране появится визуальный информер одного из четырёх цветов — зелёного, жёлтого, оранжевого или красного. В зависимости от той или иной ситуации. В компании пояснили, что на стоимость поездки, как правило, влияет несколько факторов: спрос в районе, откуда пользователь заказывает машину, дорожная ситуация и погодные условия.

"Чем ближе к красному, тем меньше свободных машин рядом, хуже ситуация на дороге и сложнее погодные условия. И наоборот. В том случае, если рядом с пользователем много свободных машин, а заказов в его районе мало, цена за поездку стандартная или даже ниже. В таком случае информер загорится зелёным цветом", — пояснили в "Яндексе".

"Ъ": Агрегаторы такси и сервисы доставки еды ввели сборы с пользователей

"Ъ": Агрегаторы такси и сервисы доставки еды ввели сборы с пользователей

Ранее Лайф рассказывал, что такси для ветеранов Великой Отечественной войны в России может стать бесплатным. Такую возможность с агрегаторами обсуждает Минцифры РФ. В частности, речь идёт о лимитированном количестве поездок в год.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1