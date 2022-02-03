"Яндекс" объяснит клиентам, как формируется цена за поездку на такси

"Яндекс" покажет своим пользователям, как формируется цена на поездку в такси в тот или иной момент времени. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Функция будет доступна прямо в приложении "Яндекс Go", через которое клиенты заказывают машину. После выбора тарифа и маршрута поездки на экране появится визуальный информер одного из четырёх цветов — зелёного, жёлтого, оранжевого или красного. В зависимости от той или иной ситуации. В компании пояснили, что на стоимость поездки, как правило, влияет несколько факторов: спрос в районе, откуда пользователь заказывает машину, дорожная ситуация и погодные условия.

"Чем ближе к красному, тем меньше свободных машин рядом, хуже ситуация на дороге и сложнее погодные условия. И наоборот. В том случае, если рядом с пользователем много свободных машин, а заказов в его районе мало, цена за поездку стандартная или даже ниже. В таком случае информер загорится зелёным цветом", — пояснили в "Яндексе".