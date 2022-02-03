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Судно получило пробоину в Баренцевом море, один член экипажа погиб

Корабль потерпел бедствие в 20 км от побережья Мурманской области. На место был направлен вертолёт Ми-8.

3 февраля, 13:36
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Рыбопромысловое судно село на мель с пробоиной у острова Зеленецкий в Баренцевом море, один член экипажа найден погибшим. Подробности ЧП сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.

"По предварительным данным, сегодня на побережье Кольского полуострова в 20 км от посёлка Дальние Зеленцы судно МРБ-1633 получило повреждение корпуса. На борту находилось пять членов экипажа, из которых четверым удалось спастись, один человек погиб", — говорится на сайте ведомства.

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В региональном управлении МЧС уточнили, что на место ЧП вылетал вертолёт Ми-8 ФКУ "Северо-Западный авиационно-спасательный центр".

Ранее Лайф писал о том, что судно с сотней пассажиров врезалось в траулер в Бангладеш, 20 человек утонули. Предположительно, в результате инцидента одни смогли самостоятельно доплыть до берега, а других достали из воды рыбаки.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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