Лещенко — о признании Москвы лучшим мегаполисом по качеству жизни: Согласен полностью!

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в беседе с Лайфом рассказал, что, объездив многие страны мира и побывав в таких крупных мегаполисах, как Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Лондон, Париж, Мехико, Токио и Пекин, он по-прежнему остаётся уверен, что Москва — самый красивый и удобный город в мире. Так он прокомментировал новость о том, что ООН объявила российскую столицу лучшим городом по качеству жизни и развитию инфраструктуры.

"Я согласен полностью! Я всё время продвигаю эту мысль, что Москва самый крупный, мощный и — самое главное — самый красивый и удобный город мира. <...> Я 80 лет прожил в Москве, начиная с булыжных мостовых в Сокольниках и заканчивая этими космическими дорогами, которые у нас есть, и потрясающей инфраструктурой", — отметил Лещенко.