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Лещенко — о признании Москвы лучшим мегаполисом по качеству жизни: Согласен полностью!

Как сообщал Лайф, в глобальном рейтинге среди 29 городов российская столица заняла третье место, а в категориях "Развитие инфраструктуры" и "Качество жизни" победила.

3 февраля, 14:01
<p>Народный артист РСФСР Лев Лещенко © ТАСС / Прокофьев Вячеслав</p>

Народный артист РСФСР Лев Лещенко © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в беседе с Лайфом рассказал, что, объездив многие страны мира и побывав в таких крупных мегаполисах, как Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Лондон, Париж, Мехико, Токио и Пекин, он по-прежнему остаётся уверен, что Москва — самый красивый и удобный город в мире. Так он прокомментировал новость о том, что ООН объявила российскую столицу лучшим городом по качеству жизни и развитию инфраструктуры.

"Я согласен полностью! Я всё время продвигаю эту мысль, что Москва самый крупный, мощный и — самое главное — самый красивый и удобный город мира. <...> Я 80 лет прожил в Москве, начиная с булыжных мостовых в Сокольниках и заканчивая этими космическими дорогами, которые у нас есть, и потрясающей инфраструктурой", — отметил Лещенко.

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Напомним, что в категории "Развитие инфраструктуры" рейтинга ООН столица России набрала 83,2 балла, опередив Гонконг и Париж, которые получили 78,1 и 76,3 балла соответственно. Кроме того, Москва вошла в десятку лидеров в категории "Управление и законодательство". В глобальном же рейтинге среди 29 мегаполисов российская столица заняла третье место.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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