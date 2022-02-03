Лещенко — о признании Москвы лучшим мегаполисом по качеству жизни: Согласен полностью!
Как сообщал Лайф, в глобальном рейтинге среди 29 городов российская столица заняла третье место, а в категориях "Развитие инфраструктуры" и "Качество жизни" победила.
Народный артист РСФСР Лев Лещенко © ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Народный артист РСФСР Лев Лещенко в беседе с Лайфом рассказал, что, объездив многие страны мира и побывав в таких крупных мегаполисах, как Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Лондон, Париж, Мехико, Токио и Пекин, он по-прежнему остаётся уверен, что Москва — самый красивый и удобный город в мире. Так он прокомментировал новость о том, что ООН объявила российскую столицу лучшим городом по качеству жизни и развитию инфраструктуры.
"Я согласен полностью! Я всё время продвигаю эту мысль, что Москва самый крупный, мощный и — самое главное — самый красивый и удобный город мира. <...> Я 80 лет прожил в Москве, начиная с булыжных мостовых в Сокольниках и заканчивая этими космическими дорогами, которые у нас есть, и потрясающей инфраструктурой", — отметил Лещенко.
Напомним, что в категории "Развитие инфраструктуры" рейтинга ООН столица России набрала 83,2 балла, опередив Гонконг и Париж, которые получили 78,1 и 76,3 балла соответственно. Кроме того, Москва вошла в десятку лидеров в категории "Управление и законодательство". В глобальном же рейтинге среди 29 мегаполисов российская столица заняла третье место.
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