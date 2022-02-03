"Курильщик, привыкший к кашлю по утрам": Онколог Юдин описал портрет типичного больного с раком лёгких

Рак лёгкого чаще диагностируется у мужчин, поскольку именно среди представителей сильного пола широко распространено табакокурение. Об этом сообщил журналистам кандидат медицинских наук, врач-онколог Денис Юдин. Он также описал портрет типичного пациента, приходящего к нему на приём незадолго до того, как узнать о своём диагнозе.

"Как правило, это курильщик с многолетним стажем, которого уже давно не стесняет собственный утренний кашель и даже появление крови в мокроте поначалу не настораживает его. Проходит полтора месяца, и он уже обращается к доктору по поводу своего хронического бронхита (который у него, конечно же, есть). Начинает раскручиваться ситуация, проводятся обследования. И где-то ещё через два месяца у него диагностируется рак лёгкого", — приводит слова Юдина РИА ФАН.

Онколог отметил, что показатели смертности от этого вида рака очень высоки и чаще всего это обусловлено именно поздним выявлением. 75–80% всех диагностируемых случаев рака лёгкого — это уже третья или даже четвёртая стадия, добавил Юдин.