"Курильщик, привыкший к кашлю по утрам": Онколог Юдин описал портрет типичного больного с раком лёгких
По словам эксперта, этот вид онкологии обычно диагностируется очень поздно. 75–80% всех диагностируемых случаев — это уже третья или даже четвёртая стадия.
Рак лёгкого чаще диагностируется у мужчин, поскольку именно среди представителей сильного пола широко распространено табакокурение. Об этом сообщил журналистам кандидат медицинских наук, врач-онколог Денис Юдин. Он также описал портрет типичного пациента, приходящего к нему на приём незадолго до того, как узнать о своём диагнозе.
"Как правило, это курильщик с многолетним стажем, которого уже давно не стесняет собственный утренний кашель и даже появление крови в мокроте поначалу не настораживает его. Проходит полтора месяца, и он уже обращается к доктору по поводу своего хронического бронхита (который у него, конечно же, есть). Начинает раскручиваться ситуация, проводятся обследования. И где-то ещё через два месяца у него диагностируется рак лёгкого", — приводит слова Юдина РИА ФАН.
Онколог отметил, что показатели смертности от этого вида рака очень высоки и чаще всего это обусловлено именно поздним выявлением. 75–80% всех диагностируемых случаев рака лёгкого — это уже третья или даже четвёртая стадия, добавил Юдин.
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Ранее американские врачи назвали ранний "ночной" симптом четырёх видов рака. Этот признак может указывать на наличие лейкемии, лимфомы, рака костей и злокачественных образований в печени. Лайф также писал о самом страшном и "неуловимом" типе рака, который убивает за пять лет. По данным исследователей, шансы излечиться от этого варианта онкологии увеличивает своевременное обнаружение болезни. Но дело в том, что выявить его не так просто.
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