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"Всё супер": Хоккеист сборной России Яковлев рассказал о первом дне на Олимпиаде в Пекине

Свой дебютный матч на Играх в Поднебесной наша команда проведёт 9 февраля против Швейцарии.

3 февраля, 14:20

Видео © LIFE

Хоккеист сборной России Егор Яковлев в беседе с Лайфом поделился своими эмоциями от первого дня пребывания на Олимпиаде в Пекине.

"Добрались без задержек, уже успели потренироваться. Атмосфера отличная, Олимпийская деревня — очень достойная. Всё очень комфортно. Питание отличное, поэтому всё супер. Завтра уже планируем тренировку на льду", — заявил Яковлев.

Напомним, сборная России по хоккею прилетела в Пекин утром 3 февраля. Свой первый матч на турнире команда Алексея Жамнова проведёт 9 февраля против Швейцарии.

Наши надежды: Кто может принести России золотые медали на Олимпиаде в Пекине

Наши надежды: Кто может принести России золотые медали на Олимпиаде в Пекине

Напомним, что Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. В окончательный состав нашей команды попало 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и побороться за место в тройке общекомандного зачёта.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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