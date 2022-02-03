"Всё супер": Хоккеист сборной России Яковлев рассказал о первом дне на Олимпиаде в Пекине
Свой дебютный матч на Играх в Поднебесной наша команда проведёт 9 февраля против Швейцарии.
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Хоккеист сборной России Егор Яковлев в беседе с Лайфом поделился своими эмоциями от первого дня пребывания на Олимпиаде в Пекине.
"Добрались без задержек, уже успели потренироваться. Атмосфера отличная, Олимпийская деревня — очень достойная. Всё очень комфортно. Питание отличное, поэтому всё супер. Завтра уже планируем тренировку на льду", — заявил Яковлев.
Напомним, сборная России по хоккею прилетела в Пекин утром 3 февраля. Свой первый матч на турнире команда Алексея Жамнова проведёт 9 февраля против Швейцарии.
Напомним, что Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. В окончательный состав нашей команды попало 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и побороться за место в тройке общекомандного зачёта.
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