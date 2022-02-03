Вильфанд раскрыл, сколько стоит дать имя циклону и антициклону

Имена циклонам и антициклонам дают из коммерческих соображений. Таким образом факультет метеорологии Свободного университета Берлина зарабатывает деньги на поддержание своей метеостанции и поощрение студентов, объяснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Это очень хорошее заведение, там много знаменитых факультетов, в том числе факультет метеорологии. У них есть метеостанция, которую трудно поддерживать, государство не поддерживает. И вот они придумали именовать барические образования. И если кто-то захочет, то платит деньги. За циклон надо заплатить 240 евро, за антициклон — 360 евро", — рассказал журналистам метеоролог.

По его словам, антициклоны стоят значительно дороже, так как существуют дольше. В чётные годы циклонам принято давать женские имена, а антициклонам — мужские, в нечётные всё происходит наоборот. Поэтому, отметил Вильфанд, в 2022 году у циклонов будут женские имена. Он также рассказал, что в мировой практике принято давать названия тропическим барическим образованиям, так как они дольше существуют и их легче увидеть. Циклоны же редко получают имена, их много и порой они могут сливаться вместе.