Виктор Салтыков разоблачил ложь Шуры о шоу "Суперстар. Возвращение"
Медведев утверждал, что звезде 90-х не очень понравилась одна победа на двоих.
Виктор Салтыков. Скриншот © YouTube / Super
Советский и российский певец Виктор Салтыков отреагировал на слова Шуры (Александр Медведев) по поводу двух победителей на шоу "Суперстар. Возвращение". Высказывание своего коллеги по сцене он прокомментировал в беседе с Алёной Жигаловой на ютуб-шоу "Алёна, блин!", отметив, что не стоит верить заявлениям эпатажного артиста.
"Не надо слушать Шурика. Он манерно так это сказал. Мне вообще было всё равно. Я даже порадовался, что так произошло. Я бы вообще сделал троих [победителей]", — сказал Салтыков.
Ранее Шура заявлял о недовольстве Салтыкова. Якобы тот был не согласен с тем, что разделил с исполнителем хита "Холодная луна" первое место на шоу телеканала НТВ. Также критик Соседов ответил на жалобы участников "Суперстара" на судейство. Журналист напомнил, что все кандидатуры членов жюри согласовывались с руководством НТВ. Поэтому какие-либо претензии, по его словам, даже звучат странно.
Комментариев: 0