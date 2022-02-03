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Виктор Салтыков разоблачил ложь Шуры о шоу "Суперстар. Возвращение"

Медведев утверждал, что звезде 90-х не очень понравилась одна победа на двоих.

3 февраля, 14:17
<p>Виктор Салтыков. Скриншот © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=tW3pLOaCptE&ab_channel=Super" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Super</a></p>

Виктор Салтыков. Скриншот © YouTube / Super

Советский и российский певец Виктор Салтыков отреагировал на слова Шуры (Александр Медведев) по поводу двух победителей на шоу "Суперстар. Возвращение". Высказывание своего коллеги по сцене он прокомментировал в беседе с Алёной Жигаловой на ютуб-шоу "Алёна, блин!", отметив, что не стоит верить заявлениям эпатажного артиста.

"Не надо слушать Шурика. Он манерно так это сказал. Мне вообще было всё равно. Я даже порадовался, что так произошло. Я бы вообще сделал троих [победителей]", — сказал Салтыков.
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Ранее Шура заявлял о недовольстве Салтыкова. Якобы тот был не согласен с тем, что разделил с исполнителем хита "Холодная луна" первое место на шоу телеканала НТВ. Также критик Соседов ответил на жалобы участников "Суперстара" на судейство. Журналист напомнил, что все кандидатуры членов жюри согласовывались с руководством НТВ. Поэтому какие-либо претензии, по его словам, даже звучат странно.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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