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Вильфанд сообщил о переходе России на новые температурные нормы

По словам метеоролога, изменения должны были быть приняты в начале этого года, однако из-за технических сложностей процесс затянется на несколько месяцев.

3 февраля, 11:54

Фото © Pixabay

В середине 2022 года в России будут приняты обновлённые климатические температурные нормы. Показатели, которые используются в настоящее время, соответствуют средним статистическим данным за 1961–1990 годы. Согласно плану, пересмотр норм должен проводиться каждые 30 лет.

"Я думаю, что где-то в середине года мы уже перейдём на новые нормы", — сообщил журналистам глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Изначально переход был запланирован на начало этого года, однако из-за технических сложностей процесс затянулся, объяснил метеоролог.

Вильфанд предупредил о тёплом феврале в европейской части России и Сибири

Вильфанд предупредил о тёплом феврале в европейской части России и Сибири

Ранее Вильфанд рассказал, когда россиянам стоит ждать весны. Метеоролог отметил, что температура становится плюсовой не первого марта, а гораздо позже. При этом в некоторых регионах могут наблюдаться краткосрочные периоды потепления.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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