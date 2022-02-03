Вильфанд сообщил о переходе России на новые температурные нормы

В середине 2022 года в России будут приняты обновлённые климатические температурные нормы. Показатели, которые используются в настоящее время, соответствуют средним статистическим данным за 1961–1990 годы. Согласно плану, пересмотр норм должен проводиться каждые 30 лет.

"Я думаю, что где-то в середине года мы уже перейдём на новые нормы", — сообщил журналистам глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Изначально переход был запланирован на начало этого года, однако из-за технических сложностей процесс затянулся, объяснил метеоролог.