Вильфанд сообщил о переходе России на новые температурные нормы
По словам метеоролога, изменения должны были быть приняты в начале этого года, однако из-за технических сложностей процесс затянется на несколько месяцев.
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В середине 2022 года в России будут приняты обновлённые климатические температурные нормы. Показатели, которые используются в настоящее время, соответствуют средним статистическим данным за 1961–1990 годы. Согласно плану, пересмотр норм должен проводиться каждые 30 лет.
"Я думаю, что где-то в середине года мы уже перейдём на новые нормы", — сообщил журналистам глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Изначально переход был запланирован на начало этого года, однако из-за технических сложностей процесс затянулся, объяснил метеоролог.
Ранее Вильфанд рассказал, когда россиянам стоит ждать весны. Метеоролог отметил, что температура становится плюсовой не первого марта, а гораздо позже. При этом в некоторых регионах могут наблюдаться краткосрочные периоды потепления.
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