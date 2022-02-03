Корпус гранаты Ф-1 подкинули к дверям детского сада в Воскресенске

В Воскресенске к дверям детского сада подкинули корпус гранаты, обмотанный тряпкой. Из здания пришлось эвакуировать более 130 человек. Кадры с места появились в распоряжении Лайфа.

Предмет, похожий на гранату и замотанный в тряпку, у входа в детский сад "Солнышко" заметил бдительный прохожий. Он сразу же позвонил в полицию, после чего из здания эвакуировали 97 детей и 40 взрослых. Приехавшие на место правоохранители подтвердили, что граната Ф-1 настоящая. Но внутри неё нет ни пороха, ни запала, лишь фактическая оболочка, какие часто выставляют в военных музеях. При этом на камерах, расположенных у детсада, не видно, кто и когда подкинул боеприпас на территорию.







По словам сотрудников садика, никаких скандалов ни с кем не было и никто намеренно для запугивания подкинуть гранату не мог. Однако они не исключают, что боеприпас из какого-нибудь музея могли похитить школьники и подбросить ради развлечения и шутки. По данному факту проводится проверка.

Стоит отметить, что вокруг детского сада находится много школ, а улица, на которой обнаружили боеприпас, достаточно людная — ежедневно там проходит огромное количество прохожих.