НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Корпус гранаты Ф-1 подкинули к дверям детского сада в Воскресенске

Приехавшие на место правоохранители подтвердили, что боеприпас настоящий. Но внутри нет ни пороха, ни запала, лишь фактическая оболочка.

3 февраля, 11:50
<p>Граната, которую неизвестный подкинул к дверям детского сада в Воскресенске. Фото © LIFE</p>

Граната, которую неизвестный подкинул к дверям детского сада в Воскресенске. Фото © LIFE

В Воскресенске к дверям детского сада подкинули корпус гранаты, обмотанный тряпкой. Из здания пришлось эвакуировать более 130 человек. Кадры с места появились в распоряжении Лайфа.

Предмет, похожий на гранату и замотанный в тряпку, у входа в детский сад "Солнышко" заметил бдительный прохожий. Он сразу же позвонил в полицию, после чего из здания эвакуировали 97 детей и 40 взрослых. Приехавшие на место правоохранители подтвердили, что граната Ф-1 настоящая. Но внутри неё нет ни пороха, ни запала, лишь фактическая оболочка, какие часто выставляют в военных музеях. При этом на камерах, расположенных у детсада, не видно, кто и когда подкинул боеприпас на территорию.

  • Место, где неизвестный подкинул гранату к дверям детского сада в Воскресенске. Фото © LIFE
    Место, где неизвестный подкинул гранату к дверям детского сада в Воскресенске. Фото © LIFE
  • Граната, которую неизвестный подкинул к дверям детского сада в Воскресенске. Фото © LIFE
    Граната, которую неизвестный подкинул к дверям детского сада в Воскресенске. Фото © LIFE
  • Граната, которую неизвестный подкинул к дверям детского сада в Воскресенске. Фото © LIFE
    Граната, которую неизвестный подкинул к дверям детского сада в Воскресенске. Фото © LIFE

Место, где неизвестный подкинул гранату к дверям детского сада в Воскресенске. Фото © LIFE

1 / 3

По словам сотрудников садика, никаких скандалов ни с кем не было и никто намеренно для запугивания подкинуть гранату не мог. Однако они не исключают, что боеприпас из какого-нибудь музея могли похитить школьники и подбросить ради развлечения и шутки. По данному факту проводится проверка.

Стоит отметить, что вокруг детского сада находится много школ, а улица, на которой обнаружили боеприпас, достаточно людная — ежедневно там проходит огромное количество прохожих.

Бывший заключённый в Приморье взорвал гранату в общежитии

Бывший заключённый в Приморье взорвал гранату в общежитии

Ранее сотрудник миграционной службы в Саранске нашёл в кабинете под потолком пакет с гранатами. Изрядно испугавшись, работник понял, что все снаряды были без запалов, эти доводы также подтвердили кинологи. По факту случившегося проводится криминалистическая проверка.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1