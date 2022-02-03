Губерниев назвал чудовищными языковые запреты для украинских олимпийцев в Пекине

Фрагмент нового выпуска шоу "Дайте сказать" с Дмитрием Губерниевым © LIFE

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в новом выпуске шоу "Дайте сказать" жёстко раскритиковал главу Минспорта Украины Вадима Гутцайта из-за рекомендаций спортсменам не делать совместных фотографий с россиянами во время Олимпийских игр в Пекине и не общаться с журналистами на русском языке. По его словам, смешивая спорт и политику, а тем более приправляя острую ситуацию языковым вопросом, украинские функционеры доказывают, что они лицемеры.

"Давай представим по биатлону команду украинскую. Вот мы сейчас в одном отеле жили. Тренер мужской сборной — словак, тренер женской сборной — словенец. Внимание! Вопрос: на каком языке Юрай Санитра и Урош Велепец общаются с подопечными? Разумеется, на русском, на каком же, чёрт побери, ещё. Язык, который использует эта команда, русский", — объясняет гость нового выпуска шоу "Дайте сказать".

Губерниев напомнил, что Андрей Шевченко, которого он называет блестящим футболистом и великим украинским тренером, давал установки своей команде на русском языке. Несмотря на это, на Украине на официальном уровне запрещён русский язык. И это, по мнению спортивного комментатора, нельзя объяснить.

"Знаете, какая интересная штука. Вот подходит к тебе когда-то в доковидные времена огромное количество украинских болельщиков. "Давай фотографироваться?" Отвечаю: "Давай". "А давайте мы флаг развернём?" Я говорю: "Да без проблем. А давай теперь я свой". Говорит: "Вы знаете, нет". Я говорю: "Вот чем мы отличаемся. Мы свободны, мы с уважением относимся к вашему флагу, к вашим спортсменам замечательным, к болельщикам. А вот вы уже: "Ой, ну вот мы бы тоже рады, но вы же понимаете, что нам будет". И это, конечно, всё чудовищно", — заключил Губерниев.