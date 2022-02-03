Губерниев — о бойкоте Fan ID: Назло кондуктору отморозим уши

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает бессмысленным бойкот системы Fan ID, которая заработает с 1 июля 2022 года. Об этом он заявил в новом выпуске шоу "Дайте сказать". По словам гостя нашей студии, это всё равно что "назло кондуктору идти пешком и отморозить уши". Закон уже принят, пути назад нет.

Фрагмент нового выпуска шоу "Дайте сказать" с Дмитрием Губерниевым © LIFE

"По преданию Сергея Владимировича Михалкова, когда он написал гимн Советского Союза, встретились ему два товарища и сказали: "Ну, текстик вы так себе написали". "Ну а слушать будете стоя", — сказал поэт. Так и в этой ситуации. Послушайте, ну был принят закон Государственной думой, потом, соответственно, одобрение верхней палаты и подпись президента Российской Федерации. Всё, закон есть. Вот мы сейчас будем что делать? Назло кондуктору пешком идти и морозить уши?" — недоумевает Губерниев.

Комментатор отметил, что, в конце концов, оформить Fan ID несложно, тем более логика этого нововведения вполне понятна. По словам Губерниева, иногда на трибунах творятся такие вакханалии, что страшно на стадион с семьёй ходить. Но и совсем без фанатов, рассуждает он, тоже будет грустно.

"От бойкота потеряют вообще все. Это не идёт на руку всем: и футболу, и фанатам", — заключил гость нового выпуска шоу "Дайте сказать".