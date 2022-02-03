Губерниев — о ситуации с Джоковичем: В столовой и бане все равны

"В столовых и банях все равны. Есть правила, которым нужно следовать, хотим мы этого или нет. Мы все очень сильно страдали. Те, кто собирался ехать, например, на матч Дания – Россия в Копенгаген, когда датчане взяли и никого не пустили. Это их право. Мы сейчас приехали на биатлон. В федерации нам говорят: "Кто привит "Спутником", будут такие же права". А потом возникает местная власть или федеральная власть, которая в ФРГ, и говорит: "Ребята, сорян, конечно, мы там вас на эти объекты федерации пустим, но вы будете сдавать тесты каждые 48 часов, вы не сможете пойти в ресторан поесть, потому что QR-кода нет. В гостинице вас покормят". Ты чувствуешь себя, конечно, человеком второго сорта. Но я понимаю эту логику", — рассуждает Губерниев.