Губерниев — о ситуации с Джоковичем: В столовой и бане все равны
По мнению гостя нового выпуска "Дайте сказать", пандемия диктует правила, которым нужно следовать, "хотим мы этого или нет".
Скриншот шоу © "Дайте сказать"
Фрагмент нового выпуска шоу "Дайте сказать" с Дмитрием Губерниевым © LIFE
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал представителей австралийской власти в ситуации с Новаком Джоковичем, у которого не получилось принять участие в Australian Open из-за сомнений в подлинности его ПЦР-тестов. Речь об этом зашла в новом выпуске шоу "Дайте сказать".
"В столовых и банях все равны. Есть правила, которым нужно следовать, хотим мы этого или нет. Мы все очень сильно страдали. Те, кто собирался ехать, например, на матч Дания – Россия в Копенгаген, когда датчане взяли и никого не пустили. Это их право. Мы сейчас приехали на биатлон. В федерации нам говорят: "Кто привит "Спутником", будут такие же права". А потом возникает местная власть или федеральная власть, которая в ФРГ, и говорит: "Ребята, сорян, конечно, мы там вас на эти объекты федерации пустим, но вы будете сдавать тесты каждые 48 часов, вы не сможете пойти в ресторан поесть, потому что QR-кода нет. В гостинице вас покормят". Ты чувствуешь себя, конечно, человеком второго сорта. Но я понимаю эту логику", — рассуждает Губерниев.
По мнению комментатора, сейчас крайне важно активизировать работу по взаимному признанию вакцин, продолжать договариваться с ВОЗ, чтобы легче жилось и спортсменам, и путешественникам, потому что российский "Спутник", по убеждению Губерниева, "ничем не хуже "Пфайзера".
Напомним, что в начале января Джоковича задержали в аэропорту Мельбурна, куда он прибыл для участия в первом турнире Большого шлема нынешнего сезона Australian Open. Представители команды сербского спортсмена запросили тип австралийской визы, которая не выдаётся обладателям медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции.
Позже стало известно, что Джокович может подать в суд на власти Австралии после своей депортации из страны. Поводом для иска может стать якобы "жестокое обращение" с сербским теннисистом. Как известно, спортсмен был недоволен условиями, с которыми он столкнулся в иммиграционном изоляторе в Мельбурне. По словам матери Джоковича, там были блохи и личинки насекомых. Добавим, что сумма иска может составить около четырёх миллионов евро.
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