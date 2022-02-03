Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман попал в больницу

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана госпитализировали. У него была высокая температура и кашель, однако тест на коронавирус показал отрицательный результат. Об этом политик сообщил на своей странице в "Инстаграме".

"Снова заболел. Тест отрицательный, но иллюзий никаких. Думал, что справлюсь, но решил не рисковать. Положили. Всем доброго здоровья. Всё будет хорошо", — написал Ройзман под своим фото из больничной палаты.