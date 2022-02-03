Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман попал в больницу
Политик допускает, что, несмотря на вакцинацию, он мог второй раз заразиться коронавирусной инфекцией.
Фото © Instagram / evgeniyroizman
Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана госпитализировали. У него была высокая температура и кашель, однако тест на коронавирус показал отрицательный результат. Об этом политик сообщил на своей странице в "Инстаграме".
"Снова заболел. Тест отрицательный, но иллюзий никаких. Думал, что справлюсь, но решил не рисковать. Положили. Всем доброго здоровья. Всё будет хорошо", — написал Ройзман под своим фото из больничной палаты.
Ранее Лайф писал о том, что ведущий юмористической передачи КВН Александр Масляков повторно заболел коронавирусом. В своём видеообращении бессменный руководитель шоу также рассказал, что на первые игры 61-го сезона будут приглашать известных кавээнщиков и не чужих клубу людей.
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