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Путин пожелал успехов российским атлетам на Олимпийских играх в Пекине

Игры пройдут с 4 по 20 февраля. Церемония открытия состоится в пятницу, в 15:00 по московскому времени.

3 февраля, 14:33
<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент РФ Владимир Путин заявил, что завтра и он, и его коллега — глава Аргентины Альберто Фернандес будут участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр – 2022 в Пекине, в связи с чем пожелал спортсменам удачи.

"В этой связи я хотел бы пожелать успехов как российским, так и аргентинским атлетам", — сказал российский лидер во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Аргентины в Кремле.

Кроме того, Путин поблагодарил Фернандеса за поддержку заявки России на "Экспо-2030".

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Напомним, что Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. Церемония открытия состоится в пятницу, в 15:00 по московскому времени. Перед этим у президента России назначена встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон" поездка готовится в весьма сложных условиях.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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