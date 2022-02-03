Путин пожелал успехов российским атлетам на Олимпийских играх в Пекине
Игры пройдут с 4 по 20 февраля. Церемония открытия состоится в пятницу, в 15:00 по московскому времени.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Президент РФ Владимир Путин заявил, что завтра и он, и его коллега — глава Аргентины Альберто Фернандес будут участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр – 2022 в Пекине, в связи с чем пожелал спортсменам удачи.
"В этой связи я хотел бы пожелать успехов как российским, так и аргентинским атлетам", — сказал российский лидер во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Аргентины в Кремле.
Кроме того, Путин поблагодарил Фернандеса за поддержку заявки России на "Экспо-2030".
Военный блок, экономика и безопасность: Что будут обсуждать на полях Олимпиады президенты России и Китая
Напомним, что Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. Церемония открытия состоится в пятницу, в 15:00 по московскому времени. Перед этим у президента России назначена встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон" поездка готовится в весьма сложных условиях.
Комментариев: 0