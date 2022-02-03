Путин пожелал успехов российским атлетам на Олимпийских играх в Пекине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что завтра и он, и его коллега — глава Аргентины Альберто Фернандес будут участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр – 2022 в Пекине, в связи с чем пожелал спортсменам удачи.

"В этой связи я хотел бы пожелать успехов как российским, так и аргентинским атлетам", — сказал российский лидер во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Аргентины в Кремле.

Кроме того, Путин поблагодарил Фернандеса за поддержку заявки России на "Экспо-2030".