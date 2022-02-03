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Путин полетит на Олимпийские игры в Пекин с президентом Аргентины

На встрече с Альберто Фернандесом российский лидер выразил надежду на продолжение личных контактов.

3 февраля, 12:38
<p>Президент РФ Владимир Путин и президент Аргентины Альберто Фернандес. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Президент РФ Владимир Путин и президент Аргентины Альберто Фернандес. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Президент России Владимир Путин сообщил, что поедет в Пекин на Олимпийские игры – 2022 вместе с главой Аргентины Альберто Фернандесом, который сейчас находится с визитом в Москве.

"У вас короткое на этот раз время пребывания в России. Всё связано, конечно, с этой ситуацией (пандемией. — Прим. ред.). Надеюсь, что нам удастся продолжить эти личные контакты в Аргентине и здесь, в России. Мы вместе едем в Пекин на открытие Олимпийских игр", — сказал Путин на встрече с аргентинским лидером.

Путин уверен, что Олимпиада в Пекине пройдёт на высоком уровне

Путин уверен, что Олимпиада в Пекине пройдёт на высоком уровне

Напомним, что Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. Церемония открытия состоится в пятницу, в 15:00 по московскому времени. Перед этим у президента России назначена встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон" поездка готовится в весьма сложных условиях.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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