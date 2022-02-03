Путин полетит на Олимпийские игры в Пекин с президентом Аргентины

Президент России Владимир Путин сообщил, что поедет в Пекин на Олимпийские игры – 2022 вместе с главой Аргентины Альберто Фернандесом, который сейчас находится с визитом в Москве.

"У вас короткое на этот раз время пребывания в России. Всё связано, конечно, с этой ситуацией (пандемией. — Прим. ред.). Надеюсь, что нам удастся продолжить эти личные контакты в Аргентине и здесь, в России. Мы вместе едем в Пекин на открытие Олимпийских игр", — сказал Путин на встрече с аргентинским лидером.