Путин полетит на Олимпийские игры в Пекин с президентом Аргентины
На встрече с Альберто Фернандесом российский лидер выразил надежду на продолжение личных контактов.
Президент РФ Владимир Путин и президент Аргентины Альберто Фернандес. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Президент России Владимир Путин сообщил, что поедет в Пекин на Олимпийские игры – 2022 вместе с главой Аргентины Альберто Фернандесом, который сейчас находится с визитом в Москве.
"У вас короткое на этот раз время пребывания в России. Всё связано, конечно, с этой ситуацией (пандемией. — Прим. ред.). Надеюсь, что нам удастся продолжить эти личные контакты в Аргентине и здесь, в России. Мы вместе едем в Пекин на открытие Олимпийских игр", — сказал Путин на встрече с аргентинским лидером.
Напомним, что Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. Церемония открытия состоится в пятницу, в 15:00 по московскому времени. Перед этим у президента России назначена встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон" поездка готовится в весьма сложных условиях.
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