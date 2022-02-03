Россияне перечислили пять самых интересных олимпийских видов спорта
Для некоторых граждан Игры оказались поводом узнать больше о стране. Сейчас многих интересует, где находится Китай и когда туда можно будет полететь.
Фото © VK / Олимпийские игры
Россияне на зимних Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, планируют в первую очередь следить за хоккеем и биатлоном. Следом по популярности идут фигурное катание, лыжные гонки и кёрлинг. Такие выводы следуют из анализа поисковых запросов россиян.
Результаты исследования "Яндекса", оказавшиеся в распоряжении Лайфа, показали, что в преддверии Олимпиады люди интересуются историей Игр и их главным символом — Олимпийским огнём. Кроме того, у пользователей часто возникают вопросы "сколько раз Россия была на первом месте в медальном зачёте" и "сколько стоит олимпийский рубль 1980 года сегодня". Согласно данным поисковой системы, перед началом Игр россияне также ищут информацию о правилах соревнований. Например, они уточняют, сколько периодов в хоккее, сколько длится овертайм и что такой плей-офф.
Для некоторых пользователей олимпиада становится поводом узнать больше о стране, в которой она проходит. Сейчас они узнают в Интернете, где находится Китай, какой там часовой пояс, сколько там живёт человек и когда государство откроет границы с этой страной. В топе также оказались запросы: "Москва – Пекин сколько лететь", "какой чай купить в Пекине" и "трасса Пекин – Шанхай сколько полос".
Ранее шаман Карагай предсказал итоги Олимпиады в Пекине для российских спортсменов. Он напомнил, что между Россией и Китаем сильная связь, которая сыграет на руку олимпийцам. Напомним, в окончательный состав нашей команды попало 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и побороться за место в тройке общекомандного зачёта.
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