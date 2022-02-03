Без политики не обойдётся: Шаман Карагай предсказал итоги Олимпиады в Пекине для российских спортсменов

Спортсмены, представляющие Россию на Олимпиаде в Пекине, покажут себя с лучшей стороны и войдут в пятёрку лидеров в итоговом медальном зачёте. Такой прогноз по просьбе Лайфа сделал сибирский шаман Карагай.

"У нас будут хорошие места, покажем себя с наилучшей стороны. И в общем зачётном списке займём неплохое место, но лидирующее [место] — очень маловероятно. Мы должны войти в пятёрку. У нас стабильно сильной стороной будет биатлон и хоккей. Спортсмены у нас молодцы, и мы действительно готовы", — рассказал он.

При этом шаман отметил, что без политики в Пекине не обойдётся. По словам Карагая, спортсмены столкнутся со сложностями, которые только на первый взгляд не будут связаны с политикой, но по сути будут являться именно таковыми.

"Между Россией и Китаем есть историческая связь, в том числе и географическая: между нашими странами есть мост, который в Китае именуется "Великий дракон". И этот дракон может быть мостом для наших взаимоотношений и для наших спортсменов", — добавил шаман.