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Без политики не обойдётся: Шаман Карагай предсказал итоги Олимпиады в Пекине для российских спортсменов

Он напомнил, что между Россией и Китаем сильная связь, которая сыграет на руку олимпийцам.

3 февраля, 12:08
<p>© ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

© ТАСС / Шарифулин Валерий

Спортсмены, представляющие Россию на Олимпиаде в Пекине, покажут себя с лучшей стороны и войдут в пятёрку лидеров в итоговом медальном зачёте. Такой прогноз по просьбе Лайфа сделал сибирский шаман Карагай.

"У нас будут хорошие места, покажем себя с наилучшей стороны. И в общем зачётном списке займём неплохое место, но лидирующее [место] — очень маловероятно. Мы должны войти в пятёрку. У нас стабильно сильной стороной будет биатлон и хоккей. Спортсмены у нас молодцы, и мы действительно готовы", — рассказал он.

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Медведи-оракулы: Московские панды Жуи и Диндин предсказали итоги Олимпиады в Пекине

При этом шаман отметил, что без политики в Пекине не обойдётся. По словам Карагая, спортсмены столкнутся со сложностями, которые только на первый взгляд не будут связаны с политикой, но по сути будут являться именно таковыми.

"Между Россией и Китаем есть историческая связь, в том числе и географическая: между нашими странами есть мост, который в Китае именуется "Великий дракон". И этот дракон может быть мостом для наших взаимоотношений и для наших спортсменов", — добавил шаман.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. В окончательный состав нашей команды попало 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и побороться за место в тройке общекомандного зачёта.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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