Зеленский с супругой встретили Эрдогана в Киеве хлебом и солью

Президенты Турции и Украины встретились в Киеве. Видео © Twitter / T.C. Cumhurbaşkanlığı.

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская встретили турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с женой Эмине Эрдоган в Мариинском дворце хлебом и солью. Глава Турции прибыл для участия в десятом заседании высшего стратегического совета, об этом Эрдоган сообщил в "Твиттере".

"Мы прибыли в Киев по приглашению президента Украины Зеленского для участия в десятом заседании высшего стратегического совета", — сообщил в "Твиттере" глава Турции Эрдоган.

Отмечается, что в аэропорту Эрдогана встретил военный караул вместе с традиционным угощением Незалежной — хлебом и солью. Турецкий президент рассчитывает на благоприятные итоги переговоров для обеих сторон. Он прилетел с большой делегацией и будет председательствовать на 10-м заседании стратегического совета, созданного Анкарой и Киевом в 2011 году.