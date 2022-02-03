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Зеленский с супругой встретили Эрдогана в Киеве хлебом и солью

А турецкий лидер обратился к почётному караулу на украинском языке. Ради поездки он выучил военный клич.

3 февраля, 12:00
<p>Фото © Twitter /<a href="https://twitter.com/tcbestepe/status/1489193621211525141" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> T.C. Cumhurbaşkanlığı</a>.</p>

Фото © Twitter / T.C. Cumhurbaşkanlığı.

Президенты Турции и Украины встретились в Киеве. Видео © Twitter / T.C. Cumhurbaşkanlığı.

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская встретили турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с женой Эмине Эрдоган в Мариинском дворце хлебом и солью. Глава Турции прибыл для участия в десятом заседании высшего стратегического совета, об этом Эрдоган сообщил в "Твиттере".

"Мы прибыли в Киев по приглашению президента Украины Зеленского для участия в десятом заседании высшего стратегического совета", — сообщил в "Твиттере" глава Турции Эрдоган.

CNN Turk: Эрдоган 3 февраля посетит Украину

CNN Turk: Эрдоган 3 февраля посетит Украину

Отмечается, что в аэропорту Эрдогана встретил военный караул вместе с традиционным угощением Незалежной — хлебом и солью. Турецкий президент рассчитывает на благоприятные итоги переговоров для обеих сторон. Он прилетел с большой делегацией и будет председательствовать на 10-м заседании стратегического совета, созданного Анкарой и Киевом в 2011 году.

Напомним, что Эрдоган пытается взять на себя роль посредника-миротворца в переговорах России и Украины. Он заявил, что Анкара не заинтересована в конфликте Москвы и Киева и желает скорейшего мира для региона. Ранее Эрдоган подтвердил намерение организовать встречу Путина с Зеленским в Турции.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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