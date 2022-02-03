Очередной "человек-паук" ограбил кота Елисея в Петербурге и попал на видео
Кража денег с постамента известной скульптуры происходит не впервые. Сообщается, что воришка уже задержан.
В Петербурге кота Елисея ограбили © VK / Нетипичный Питер
Ограбление кота Елисея © VK / Нетипичный Питер
В Северной столице снова ограбили кота Елисея на Малой Садовой, пишет телеканал "Санкт-Петербург". На публикуемых в Сети кадрах видно, что накануне вечером неизвестный ловко поднимается по выступам здания к скульптуре, после чего без спешки собирает мелочь возле Елисея и удаляется с места преступления тем же путём.
На "человека-паука" никто из прохожих внимания не обратил. Скульптуры бронзовых котов Елисея и Василисы пользуются популярностью у жителей и гостей города. Считается, что сумевший забросить монетку на этот постамент добьётся успеха в любых начинаниях. Видимо, воришка в легенды и мистику не верит, поэтому решил исполнить свои желания таким нечестным способом. Сейчас он задержан.
Ранее в Петербурге умер знаменитый кот-талисман Ося из музея Анны Ахматовой. Известен он стал осенью прошлого года, когда прохожая, заметив животного одного на улице, забрала себе. Сотрудники учреждения организовали поиски, и через пару дней "похитительница" вернула питомца.
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