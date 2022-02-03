Очередной "человек-паук" ограбил кота Елисея в Петербурге и попал на видео

Ограбление кота Елисея © VK / Нетипичный Питер

В Северной столице снова ограбили кота Елисея на Малой Садовой, пишет телеканал "Санкт-Петербург". На публикуемых в Сети кадрах видно, что накануне вечером неизвестный ловко поднимается по выступам здания к скульптуре, после чего без спешки собирает мелочь возле Елисея и удаляется с места преступления тем же путём.

На "человека-паука" никто из прохожих внимания не обратил. Скульптуры бронзовых котов Елисея и Василисы пользуются популярностью у жителей и гостей города. Считается, что сумевший забросить монетку на этот постамент добьётся успеха в любых начинаниях. Видимо, воришка в легенды и мистику не верит, поэтому решил исполнить свои желания таким нечестным способом. Сейчас он задержан.