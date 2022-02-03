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Хоккеисты Анисимов и Плотников смогут присоединиться к сборной России на ОИ в Пекине

Ранее они были вынуждены остаться в Москве и не вылетели в Китай вместе со всей остальной командой.

3 февраля, 12:08

Артем Анисимов. Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Игроки сборной России Артём Анисимов и Сергей Плотников смогут присоединиться к национальной команде по хоккею непосредственно на Олимпийских играх в Пекине, сообщает пресс-служба ФХР.

Помимо них, позднее на соревнования сможет прилететь и тренер по физической подготовке Хассан Саид. Стоит отметить, что все трое не вылетели вместе с национальной командой 2 февраля и остались в Москве.

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Напомним, хоккейный турнир на Олимпиаде в Пекине начнётся 9 февраля. Сборная России в этот день встретится с командой Швейцарии. На групповом этапе наша национальная команда также встретится с Данией (11 февраля) и Чехией (12 февраля).

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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