Хоккеисты Анисимов и Плотников смогут присоединиться к сборной России на ОИ в Пекине

Игроки сборной России Артём Анисимов и Сергей Плотников смогут присоединиться к национальной команде по хоккею непосредственно на Олимпийских играх в Пекине, сообщает пресс-служба ФХР.

Помимо них, позднее на соревнования сможет прилететь и тренер по физической подготовке Хассан Саид. Стоит отметить, что все трое не вылетели вместе с национальной командой 2 февраля и остались в Москве.