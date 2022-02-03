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"Был сильный футболист": В "Сочи" оценили возможность возвращения Кокорина

Форвард выступал за "южан" сразу после своего освобождения из тюрьмы.

3 февраля, 12:26

Александр Кокорин. Фото © ТАСС / ZUMA / Massimo Paolone

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов заявил, что клуб не вёл переговоров по возможному возвращению в команду нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина.

"Пока никаких разговоров на эту тему, даже намёток, не было. Трансферное окно закрылось, никаких движений в отношении Кокорина не произошло. Из-за череды травм мы даже не можем оценить его состояние. Но у нас это был очень сильный, мотивированный футболист. Это было видно на поле и выражалось в забитых голах. Пока разговоров таких нет и на нас никто не выходил", — заявил Федотов в интервью "Чемпионату".

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Напомним, Александр Кокорин выступал за "Сочи" в 2020 году после своего освобождения из тюрьмы. В составе южан он провёл десять матчей, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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