Жительница Томска взбесила соседей шумом и вывела на мат "самого терпеливого полицейского"

Разговор "самого терпеливого полицейского" с нарушительницей тишины в Томске. Видео © Telegram / Регион-70 Томск

Жительница Томска довела соседей шумом, а затем и полицейского, который приехал по вызову. Кадры, которые сняла сама нарушительница, появились в местном телеграм-канале "Регион-70 Томск".

Дежурный прибыл на вызов из-за шума в квартире. Соседи пожаловались, что громкая музыка несколько дней мешает им спать. Открывшая сотрудникам дверь нарушительница тишины оказалась пьяна и наотрез отказывалась следовать указаниям сотрудника. Правоохранители напомнили ей, что в определённые часы действует режим тишины, и по итогам беседы попросили у неё паспорт.

Однако та не хотела показывать свои документы. Терпеливый полицейский несколько минут убеждал её и даже пошёл на уступки, поскольку соседи не стали писать на девушку заявление. Но та стояла на своём. Поняв, что никакого диалога с пьяной девушкой не получится, правоохранитель хлопнул дверью и выругался нецензурно — видимо, у железного мужчины лопнуло терпение.

При этом нарушительницу такой расклад сильно рассмешил. В Сети же восхитились выдержкой стража порядка, который на протяжении долгого времени уговаривал неадекватную девушку. Они назвали его "самым терпеливым полицейским". Тем временем Управление МВД РФ по Томской области организовало служебную проверку по данному факту.

"В ходе разговора с сотрудником органов внутренних дел женщина вела себя некультурно, повышала голос, отказалась представиться. В завершение беседы один из сотрудников ОМВД России по Ленинскому району употребил ненормативную лексику. По данному факту назначено проведение служебной проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", — сообщили в ведомстве.