НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Юрист Бородин предложил создать единый реестр треш-стримеров

Буквально сегодня один такой блогер вызвал бурное негодование общественности: Кирилл Зырянов (VJLink) избил двух человек во время отдыха в Таиланде.

3 февраля, 14:22

Фото © Pixabay

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин считает необходимым создать единый реестр, в который внесут треш-стримеров, которые издеваются над людьми и причиняют им вред ради популярности в Сети.

"Сегодня он поднял руку, а завтра он кого-то убьёт... Когда они понимают, что подняли хайп, то сами себя уже не контролируют: они входят в этот кураж, понимают, что находятся в прямом эфире. Таким образом они поднимают себе просмотры, подписчиков, лайки. Таких товарищей нужно ставить на контроль", — отметил Бородин в беседе с Лайфом.

По его мнению, за такими блогерами необходим контроль со стороны участковых, социальных служб.

Избивший двух человек в Таиланде стример VJLink обещал родным не снимать жестокие видео

Избивший двух человек в Таиланде стример VJLink обещал родным не снимать жестокие видео

Напомним, буквально сегодня один треш-стример вызвал бурное негодование общественности: Кирилл Зырянов (VJLink) избил двух человек во время отдыха в Таиланде. На одном из роликов блогер ударил по лицу местную девушку, под горячую руку также попал сотрудник отеля. В феврале прошлого года Зырянов также попал в поле зрения со своими треш-стримами — тогда появилось видео его издевательств над инвалидом. Пользователи призывали наказать VJLink за жестокость.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Юлия Архипова
Юлия Архипова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1