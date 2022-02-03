Юрист Бородин предложил создать единый реестр треш-стримеров

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин считает необходимым создать единый реестр, в который внесут треш-стримеров, которые издеваются над людьми и причиняют им вред ради популярности в Сети.

"Сегодня он поднял руку, а завтра он кого-то убьёт... Когда они понимают, что подняли хайп, то сами себя уже не контролируют: они входят в этот кураж, понимают, что находятся в прямом эфире. Таким образом они поднимают себе просмотры, подписчиков, лайки. Таких товарищей нужно ставить на контроль", — отметил Бородин в беседе с Лайфом.