Юрист Бородин предложил создать единый реестр треш-стримеров
Буквально сегодня один такой блогер вызвал бурное негодование общественности: Кирилл Зырянов (VJLink) избил двух человек во время отдыха в Таиланде.
Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин считает необходимым создать единый реестр, в который внесут треш-стримеров, которые издеваются над людьми и причиняют им вред ради популярности в Сети.
"Сегодня он поднял руку, а завтра он кого-то убьёт... Когда они понимают, что подняли хайп, то сами себя уже не контролируют: они входят в этот кураж, понимают, что находятся в прямом эфире. Таким образом они поднимают себе просмотры, подписчиков, лайки. Таких товарищей нужно ставить на контроль", — отметил Бородин в беседе с Лайфом.
По его мнению, за такими блогерами необходим контроль со стороны участковых, социальных служб.
Напомним, буквально сегодня один треш-стример вызвал бурное негодование общественности: Кирилл Зырянов (VJLink) избил двух человек во время отдыха в Таиланде. На одном из роликов блогер ударил по лицу местную девушку, под горячую руку также попал сотрудник отеля. В феврале прошлого года Зырянов также попал в поле зрения со своими треш-стримами — тогда появилось видео его издевательств над инвалидом. Пользователи призывали наказать VJLink за жестокость.
Комментариев: 0