Собянин назвал лидерство Москвы в рейтинге ООН аргументом за проведение "Экспо-2030"

Признание Москвы лучшим мегаполисом мира по развитию инфраструктуры и качеству жизни может поспособствовать городу в борьбе за проведение международного форума "Экспо-2030". Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"В ближайшее время должен определиться город, который примет Всемирную выставку, "Экспо-2030". Москва — один из городов-кандидатов. И признание наших достижений со стороны ООН несомненно поможет выиграть борьбу за право принять крупнейший форум достижений науки, техники и культуры нашей планеты", — написал Собянин у себя в блоге.

По словам градоначальника, москвичи настолько привыкли пользоваться благами инфраструктуры, что перестали замечать, какого уровня удалось достичь Москве в этом направлении за последние годы. Собянин подчеркнул, что оценка ООН является абсолютно справедливой и объективной и наверняка поможет разрушить сложившиеся стереотипы о столице.