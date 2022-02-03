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Собянин назвал лидерство Москвы в рейтинге ООН аргументом за проведение "Экспо-2030"

По мнению градоначальника, москвичи настолько привыкли пользоваться благами города, что не заметили, какого уровня столица достигла за последние годы.

3 февраля, 14:31
<p>Мэр Москвы Сергей Собянин © ТАСС / Прокофьев Вячеслав</p>

Мэр Москвы Сергей Собянин © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Признание Москвы лучшим мегаполисом мира по развитию инфраструктуры и качеству жизни может поспособствовать городу в борьбе за проведение международного форума "Экспо-2030". Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"В ближайшее время должен определиться город, который примет Всемирную выставку, "Экспо-2030". Москва — один из городов-кандидатов. И признание наших достижений со стороны ООН несомненно поможет выиграть борьбу за право принять крупнейший форум достижений науки, техники и культуры нашей планеты", — написал Собянин у себя в блоге.

По словам градоначальника, москвичи настолько привыкли пользоваться благами инфраструктуры, что перестали замечать, какого уровня удалось достичь Москве в этом направлении за последние годы. Собянин подчеркнул, что оценка ООН является абсолютно справедливой и объективной и наверняка поможет разрушить сложившиеся стереотипы о столице.

Лещенко — о признании Москвы лучшим мегаполисом по качеству жизни: Согласен полностью!

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Напомним, что в категории "Развитие инфраструктуры" рейтинга ООН столица России набрала 83,2 балла, опередив Гонконг и Париж, которые получили 78,1 и 76,3 балла соответственно. Кроме того, Москва вошла в десятку лидеров в категории "Управление и законодательство". В глобальном же рейтинге среди 29 мегаполисов российская столица заняла третье место.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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