Военный блок, экономика и безопасность: Что будут обсуждать на полях Олимпиады президенты России и Китая В Пекин едут говорить о деньгах и мире, особое внимание лидеры страны уделят международной безопасности. 3 февраля, 14:16 Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Фото © ТАСС / Ситдиков Рамиль

Президент России Владимир Путин написал статью, где рассмотрел российско-китайские отношения. Текст опубликован информационным агентством Синьхуа. Российский лидер детально разобрал разные грани двусторонних отношений. В поле зрения президента попали вопросы энергетики, экономики, пандемии, а также безопасности. Кроме того, глава страны подтвердил, что приедет в Китай на открытие Олимпийских игр. Во время пребывания в Поднебесной он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

Вместе с Путиным в Китай отправятся министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр энергетики Николай Шульгинов, глава "Роснефти" Игорь Сечин и помощник президента России по международным вопросам Юрий Ушаков.

Добрососедство

Свою статью Путин начал с того, что отметил доверительные отношения России и Китая. Он напомнил, что двадцать лет назад страны подписали Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, в котором указаны основы и перспективы партнёрства.

Президент РФ В. Путин. Фото © ТАСС / Климентьев Михаил

— Прежде всего это равноправие, учёт интересов друг друга, свобода от политической и идеологической конъюнктуры, от пережитков прошлого, — написал российский президент.

Путин коснулся и проблемы охраны природы. Китай граничит с российской Сибирью и Дальним Востоком. Одной из тем, поднятых главой государства, стало сбережение экосистемы региона. Этот вопрос планируется обсудить во время встречи. Кроме того, он учёл китайские традиции и отметил, что встреча двух лидеров пройдёт во время Праздника весны — Нового года по лунному календарю. В конце статьи Путин поздравил китайский народ с наступившим годом Тигра.

Экономика

Россия и Китай — давние экономические партнёры. В 2021 году товарооборот между странами составил свыше 140 миллиардов долларов, и на этом никто останавливаться не собирается. Путин напомнил, что между странами есть проекты по добыче полезных ископаемых. Кроме того, российские газ и нефть закупаются Китаем в больших объёмах, а "Росатом" участвует в оснащении АЭС. Становится ясным, что в обсуждениях по вопросам энергетики примут участие Николай Шульгинов и Игорь Сечин.

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На развитие экономических связей направлена модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, а также портов, расположенных на Дальнем Востоке. Политолог Александр Роджерс в беседе с Лайфом рассказал, что, по его мнению, обсуждению экономических вопросов Владимир Путин и Си Цзиньпин уделят особое внимание.

— Есть большой интерес в развитии газопровода "Сила Сибири" и в поставках редкоземельных элементов. Потенциал у экономических отношений России и Китая большой. В него можно включить и полный переход на расчёты в национальных валютах, — считает эксперт. Также он напомнил и о системе SWIFT, которая физически расположена в Гонконге.

Спорт вне политики

4 февраля церемония открытия Олимпиады в Пекине. Уже не в первый раз российские спортсмены будут выступать без национального флага. Произошло это в результате санкций, наложенных на атлетов из России. Западные структуры вспомнили о допинге. При этом пострадали не только "нечистые" спортсмены. Путин отмечает, что ряд стран пытается политизировать соревнования ради своих интересов. Президент прямо говорит о том, что данный путь противоречит самой идее Олимпийских игр.

Фото © ТАСС / ЕРА / WU HONG

Вместе с этим он вспоминает Игры 2008 года, проходившие в Пекине. Тогда он тоже приехал в Китай. Через шесть лет Си Цзиньпин посетил Сочи. На этом стоит остановиться. XXIX летние Олимпийские игры открывались 8 августа 2008 года. В это время грузинские войска начали агрессию против Южной Осетии и Абхазии. Пятидневная война была остановлена благодаря российским военнослужащим. В 2014 году Олимпиада проходила на фоне государственного переворота на Украине. За день до окончания соревнований от власти был отстранён президент Украины Виктор Янукович, которого поддерживала Россия. Меньше чем через месяц Крым и Севастополь объявили о своей независимости и воссоединении с Россией.

Сейчас, в период истерии в западных странах о российском вторжении на Украину, слова Путина приобретают иной смысл. Возможно, тем самым он решил напомнить коллективному Западу о том, чем заканчиваются их авантюры. В статье президент подчеркнул роль России и Китая в международных процессах.

— Наши страны играют важную стабилизирующую роль в современной, далеко не простой международной обстановке, способствуют процессам демократизации системы межгосударственных отношений, — заявил российский лидер.

Неудивительно, что вместе с ним в Китай едут Сергей Лавров и Юрий Ушаков. Стоит напомнить, что именно Лавров сейчас является одной из ключевых фигур в переговорах России и США по вопросу получения письменных гарантий безопасности.

Политолог Марат Баширов предполагает, что Владимир Путин уведомит Си Цзиньпина о позиции России и о ходе переговоров. По его мнению, наши партнёры должны знать нашу аргументацию и, возможно, могут присоединиться к обсуждению проблем.

— Вопросы безопасности касаются не только европейского региона, но и азиатского. Мне кажется, что ещё будут обсуждаться вопросы энергобезопасности и кибербезопасности, которая является мировой проблемой, — сказал Баширов.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны КНР Вэй Фэнхэ (слева направо) во время наблюдения за оперативно-стратегическими учениями. Фото © ТАСС / Савицкий Вадим

Депутат ГД и профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев напомнил, что у Китая есть своя проблема вторжения. Если у России это Украина, то у Китая — Тайвань. Эти вопросы требуют координации. В перспективе же может появиться российско-китайский военный блок, но для этого Западу нужно постараться.

— Я думаю, что с Китаем будем координировать вопросы безопасности, но он и сам в силах решить свои проблемы. Что он и делает на фоне угроз Китаю из Австралии, — считает Матвейчев.

Эксперт обратил внимание и на внутренние дела Китая. В ноябре Си Цзиньпину нужно решить проблемы во время ХХ съезда Компартии Китая. Однако нет сомнений, что он останется во главе государства. Безусловно, между Россией и Китаем много точек соприкосновения. Уже в ближайшее время мы увидим, как Запад будет себя вести на переговорах. Если агрессия будет увеличиваться, то значит, российско-китайские отношения будут только крепнуть.

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