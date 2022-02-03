Путин поздравил "Деловую Россию" с 20-летним юбилеем
Он отметил, что организация объединила средне и активно развивающийся несырьевой бизнес практически во всех отраслях и секторах отечественной экономики.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Президент РФ Владимир Путин поздравил организацию "Деловая Россия" с 20-летием.
"Вначале я хотел бы поздравить всех вас, всю организацию с замечательной датой, в декабре "Деловой России" исполнилось 20 лет", — сказал Путин на встрече с членами организации.
Президент отметил, что "Деловая Россия" объединила средне и активно развивающийся несырьевой бизнес практически во всех отраслях и секторах отечественной экономики, отделения открылись в каждом субъекте страны.
Кроме того, глава государства добавил, что широкое представительство и глубокое понимание проблем предпринимателей позволяет организации по существу и предельно конкретно обсуждать вопросы экономической, законодательной и бизнес-повестки, а также вести конструктивный партнёрский диалог с органами власти на всех уровнях.
А ранее Путин вручил в Кремле высшие государственные награды выдающимся деятелям. Церемония стала первым мероприятием такого масштаба с начала пандемии, так как предыдущие скорее объединяли представителей одной профессии или тех, кто был удостоен одинаковых наград.
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