Мебельная фабрика горит на площади 7 тысяч квадратов в Подмосковье

В подмосковном Фрязине загорелась мебельная фабрика. Площадь пожара составляет уже семь тысяч квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Площадь пожара выросла с 2 тысяч квадратных метров до 7 тысяч квадратных метров. Горит всё здание. Есть угроза перехода огня на соседнее строение", — уточнил собеседник агентства.

Восемь человек эвакуировались из здания до прибытия сотрудников МЧС. Уточняется, что пожару присвоен второй ранг сложности. По словам очевидцев, причиной возгорания стало замыкание.