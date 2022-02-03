Мебельная фабрика горит на площади 7 тысяч квадратов в Подмосковье
Возгоранию, которое произошло на производстве в Окружном проезде, присвоен второй ранг сложности.
Фото © VK / Ирина Зверева
В подмосковном Фрязине загорелась мебельная фабрика. Площадь пожара составляет уже семь тысяч квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Площадь пожара выросла с 2 тысяч квадратных метров до 7 тысяч квадратных метров. Горит всё здание. Есть угроза перехода огня на соседнее строение", — уточнил собеседник агентства.
Восемь человек эвакуировались из здания до прибытия сотрудников МЧС. Уточняется, что пожару присвоен второй ранг сложности. По словам очевидцев, причиной возгорания стало замыкание.
Ранее очевидцы сняли на видео пожар на канатной дороге в Шерегеше. Дым заметили на верхней станции на горе Зелёной в секторе Е. Сейчас сотрудники горнолыжного комплекса высаживают из кабинок пассажиров.
Комментариев: 0